https://tr.sputniknews.com/20220704/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058272775.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 16.74 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 17.47 seviyesinde yer alıyor. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T09:17+0300

2022-07-04T09:17+0300

2022-07-04T09:17+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

çeyrek altın

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Dolar kuru haftaya 16.74 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 17.47 seviyesinde yer alıyor.İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, geçen hafta 16.03'e kadar geriledikten sonra yeniden Haziran'ın ilk haftasında işlem gördüğü 16.60'lı seviyelere yükseldi.Dolar endeksi geçen ay ulaştığı 20 yılın zirvesi 105.790'ın hemen altında 105.100 seviyesinden işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarını 1.800 dolar seviyesinin üstünde yer alıyor.Altının spot piyasadaki ons fiyatı şu dakikalarda 1.812.02 dolarda seyrediyor.Altının gram fiyatı 976 lira, çeyrek altın 1.596,5 lira, Cumhuriyet altını ise 6.367 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220701/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058183793.html

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