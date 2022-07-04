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SON DAKİKA| ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220704/enag-enflasyon-haziranda-yillik-yuzde-1755e-yukseldi-1058272942.html
ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi
ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 8.31, yıllık bazda ise... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ekonomi
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
hiper enflasyon
gıda enflasyonu
zam
fiyat
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 8.31, yıllık bazda ise yüzde 175.55'e yükseldi.
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ekonomi, enflasyon, enflasyon araştırma grubu, hiper enflasyon, gıda enflasyonu, zam, fiyat

ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi

09:22 04.07.2022 (güncellendi: 09:28 04.07.2022)
© İHAPazar, gram biber
Pazar, gram biber - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 8.31, yıllık bazda ise yüzde 175.55'e yükseldi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 8.31, yıllık bazda ise yüzde 175.55'e yükseldi.
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