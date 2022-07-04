https://tr.sputniknews.com/20220704/enag-enflasyon-haziranda-yillik-yuzde-1755e-yukseldi-1058272942.html
ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi
ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 8.31, yıllık bazda ise... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T09:22+0300
2022-07-04T09:22+0300
2022-07-04T09:28+0300
ekonomi
ekonomi
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
hiper enflasyon
gıda enflasyonu
zam
fiyat
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 8.31, yıllık bazda ise yüzde 175.55'e yükseldi.
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ekonomi, enflasyon, enflasyon araştırma grubu, hiper enflasyon, gıda enflasyonu, zam, fiyat
ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi
09:22 04.07.2022 (güncellendi: 09:28 04.07.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 8.31, yıllık bazda ise yüzde 175.55'e yükseldi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
ENAG'a göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 8.31, yıllık bazda ise yüzde 175.55'e yükseldi.