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Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
Adana'da bir kişi, eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
adana
cinayet
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Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi dün tartıştı.Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti.Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı.Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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adana, cinayet

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

13:08 04.07.2022 (güncellendi: 13:18 04.07.2022)
© FotoğrafEski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Fotoğraf
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Adana'da bir kişi, eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi dün tartıştı.
Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti.
Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı.
Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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