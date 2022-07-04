https://tr.sputniknews.com/20220704/eski-milli-atlet-av-tufegiyle-vurularak-olduruldu-1058282405.html

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Adana'da bir kişi, eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T13:08+0300

2022-07-04T13:08+0300

2022-07-04T13:18+0300

yaşam

adana

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058282625_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_b393206df5ce294e2409cf1f7392553f.jpg

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi dün tartıştı.Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti.Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı.Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, cinayet