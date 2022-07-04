https://tr.sputniknews.com/20220704/forbes-vk-online-konut-rezervasyon-piyasasina-cikmayi-planliyor-1058301278.html
Forbes: VK, online konut rezervasyon piyasasına çıkmayı planlıyor
Forbes: VK, online konut rezervasyon piyasasına çıkmayı planlıyor
Forbes, Rus sosyal medya platformu VKontakte'nin (VK) iki online konut rezervasyon servisini satın almak için görüşmeler başlattığını belirtti. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T20:58+0300
2022-07-04T20:58+0300
2022-07-04T20:58+0300
ekonomi
rusya
ekonomi
vkontakte
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Söz konusu servislerin Tvil.ru ve Sutochno.ru otel ve konut rezervasyon sitesi olduğu ifade edildi.Rusya’nın ilk online konut rezervasyon servislerinden biri olan Tvil’e yakın bir kaynak, VK ile ortaklık görüşmelerinin yapıldığını söyledi. Kırım ve Krasnodar bölgelerine odaklı faaliyet gösteren bu servisin kurucusu Aleksey Çerepahin, Forbes’a açıklamasında, VK’nın ‘şirkete ilgi sergilediğini’ söyledi. Görüşmelerin nasıl geçtiğini anlatmayan Çerepahin’in sözlerine göre, Tvil’in potansiyel alıcı sayısının arttığını dile getirdi.Sutochno.ru sitesine yakın bir kaynak da servislerine birkaç şirketin ilgi gösterdiğini açıkladı. Lakin servisin kurucusu Yuriy Kuznetsov, yorum yapmayı reddetti.Tvil, 2021’de 2 milyar 700 milyon ruble (yaklaşık 360 milyon TL) ciroyla 450 milyon ruble (yaklaşık 60 milyon TL) net kâr elde etmişti. Gelirin yarısı Kırım’a tekabül ediyor.2011’de Ulyanovsk şehrinde kurulan Sutochno.ru’nun 2021’deki net kârı 175 milyon ruble (23 milyon TL) olarak gerçekleşmişti.
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rusya, ekonomi, vkontakte
Forbes: VK, online konut rezervasyon piyasasına çıkmayı planlıyor
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Forbes, Rus sosyal medya platformu VKontakte'nin (VK) iki online konut rezervasyon servisini satın almak için görüşmeler başlattığını belirtti.
Söz konusu servislerin Tvil.ru ve Sutochno.ru otel ve konut rezervasyon sitesi olduğu ifade edildi.
Rusya’nın ilk online konut rezervasyon servislerinden biri olan Tvil’e yakın bir kaynak, VK ile ortaklık görüşmelerinin yapıldığını söyledi. Kırım ve Krasnodar bölgelerine odaklı faaliyet gösteren bu servisin kurucusu Aleksey Çerepahin, Forbes’a açıklamasında, VK’nın ‘şirkete ilgi sergilediğini’ söyledi. Görüşmelerin nasıl geçtiğini anlatmayan Çerepahin’in sözlerine göre, Tvil’in potansiyel alıcı sayısının arttığını dile getirdi.
Sutochno.ru sitesine yakın bir kaynak da servislerine birkaç şirketin ilgi gösterdiğini açıkladı. Lakin servisin kurucusu Yuriy Kuznetsov, yorum yapmayı reddetti.
Tvil, 2021’de 2 milyar 700 milyon ruble (yaklaşık 360 milyon TL) ciroyla 450 milyon ruble (yaklaşık 60 milyon TL) net kâr elde etmişti. Gelirin yarısı Kırım’a tekabül ediyor.
2011’de Ulyanovsk şehrinde kurulan Sutochno.ru’nun 2021’deki net kârı 175 milyon ruble (23 milyon TL) olarak gerçekleşmişti.