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Gambiya'da nesli tükenmek üzere olan ağaç için kereste ihracatı yasaklandı
Gambiya'da nesli tükenmek üzere olan ağaç için kereste ihracatı yasaklandı
Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da, yasa dışı ağaç kesimiyle mücadele için kereste ihracatı yasaklandı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T05:30+0300
2022-07-04T05:30+0300
dünya
gambiya
ağaç
gül
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Ulusal basındaki haberlere göre, hükumet tarafından yapılan açıklamada, ülkede kereste ihracatını yasaklandığı ve tüm kereste ihracat lisansları da kalıcı olarak iptal edildiği belirtildi.Açıklamada, yasağın derhal yürürlüğe girdiği ve liman yetkililerine herhangi bir gemiye kereste kütükleri yüklemeyi reddetme talimatı verildiği kaydedildi.Gül ağacının kesilmesi ve ithalatının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ülkede rastgele konteyner aramalarının da yapılacağı aktarıldı.Gambiya 10 yıldan fazla süredir gül ağacı kaçakçılığıyla mücadele ediyorGambiya, komşu ülkeleri Senegal ve Gine Bissau ile birlikte, Çin'de mobilya için değerli olduğu belirtilen gül ağacının kaçakçılığıyla 10 yıldan fazla bir süredir mücadele ediyor.Ülkede 2012'da Batı Afrika gül ağacının neslinin tükenmek üzere olduğunun ilan edilmesine rağmen, Gambiya, Çin'e bu türün en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam ediyor.Başkan Adama Barrow, 2017'de göreve geldiğinde gül ağacı kaçakçılığına karşı önlemler aldı, ancak tam bir ihracat yasağı getirmemişti.
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gambiya, ağaç, gül, yasak

Gambiya'da nesli tükenmek üzere olan ağaç için kereste ihracatı yasaklandı

05:30 04.07.2022
© AAKereste
Kereste - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA
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Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da, yasa dışı ağaç kesimiyle mücadele için kereste ihracatı yasaklandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, hükumet tarafından yapılan açıklamada, ülkede kereste ihracatını yasaklandığı ve tüm kereste ihracat lisansları da kalıcı olarak iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, yasağın derhal yürürlüğe girdiği ve liman yetkililerine herhangi bir gemiye kereste kütükleri yüklemeyi reddetme talimatı verildiği kaydedildi.
Gül ağacının kesilmesi ve ithalatının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ülkede rastgele konteyner aramalarının da yapılacağı aktarıldı.

Gambiya 10 yıldan fazla süredir gül ağacı kaçakçılığıyla mücadele ediyor

Gambiya, komşu ülkeleri Senegal ve Gine Bissau ile birlikte, Çin'de mobilya için değerli olduğu belirtilen gül ağacının kaçakçılığıyla 10 yıldan fazla bir süredir mücadele ediyor.
Ülkede 2012'da Batı Afrika gül ağacının neslinin tükenmek üzere olduğunun ilan edilmesine rağmen, Gambiya, Çin'e bu türün en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam ediyor.
Başkan Adama Barrow, 2017'de göreve geldiğinde gül ağacı kaçakçılığına karşı önlemler aldı, ancak tam bir ihracat yasağı getirmemişti.
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