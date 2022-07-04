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Hamilelere maymun çiçeği virüsü uyarısı
Hamilelere maymun çiçeği virüsü uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsünün hamileler gibi yüksek riskli grupları ağır etkileyebileceği uyarısı geldi. Virüse karşı hamileleri uyaran... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T17:30+0300
2022-07-04T17:30+0300
yaşam
hamile
maymun çiçeği virüsü
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Maymun çiçeği virüsü 50 yılı aşkın bir süredir bilinen bir hastalık olmasına rağmen, son zamanlarda Afrika dışında da görülmesiyle birlikte gündeme geldi. 2022 Mayıs ayında Londra’da tespit edildikten sonra kısa sürede 50’nin üzerinde ülkede yaklaşık 3 bin 500 kişiye bulaştı, 1 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada “ acaba yeni bir pandemi mi geliyor” kaygısına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yüksek risk grubu uyarısı da yaptı. Bu risk grubunda olanlardan biri de hamileler.Hastalığın başlangıçta grip benzeri semptomlarla seyrettiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, “Başlangıçta ateş, sırt ve kas ağrılarıyla belirti veren hastalık, daha sonra lenf düğümlerinin şişmesi, kaşıntı ve döküntülerin çıkması ile seyrediyor. Hastalık 2-4 hafta arasında sürüyor. Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunu olanlarda daha ağır seyrediyor. Korona kadar bulaşıcı olmasa da bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Temasla, vücut sıvıları ile, damlacıklar yoluyla veya hasta birinin kullandığı eşyalar, havlular, çarşaflara temas edilmesi ile bulaşabiliyor. Hastalıklı hayvanlardan da insanlara geçiş olabiliyor. İnsanlardan hayvanlara bulaşmıyor” diye konuştu.Hastalığı geçiren 4 gebe bildirildiHamilelerde hastalığın nasıl seyrettiği ile ilgili verilerin kısıtlı olduğunu vurgulayanBuyru, "Şimdiye kadar hastalık geçiren 4 gebe bildirilmiş. Bu dört gebe de Kongo’da görülmüş. Hastalığı hafif geçiren bir gebe sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Hastalığı gebeliğinin ilk üç ayında geçiren iki gebe ise düşük yapmış. Gebeliğin son üç ayında hastalanan ve aynı zamanda sıtma olan gebe ise ölü doğum yapmış. Bebeğin incelenmesi sonucunda hastalığa bağlı deri belirtileri görülmüş ve yapılan testlerde bebeğin ölüm nedeni olarak maymun çiçeği hastalığı tanısı kesinleşmiş. Bunlara dayanarak virüsün plasentayı geçtiği ve fetüsü etkilediği söylenebilir” dedi.Hamilelerin hastalığa karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Buyru, “Hastalık 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Genel destek tedavileri yanında, antiviral ilaçlar da kullanılıyor. Hastalığa özel bir antiviral ilaç da bulunuyor. Şu anda uygulanmayan çiçek aşısını 1980’den önce yaptırmış olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor. Hamilelerin korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınması, hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelenlerden uzak durması önemli” ifadelerini kullandı.
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hamile, maymun çiçeği virüsü

Hamilelere maymun çiçeği virüsü uyarısı

17:30 04.07.2022
© AAHamile kadın , kürtaj
Hamile kadın , kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsünün hamileler gibi yüksek riskli grupları ağır etkileyebileceği uyarısı geldi. Virüse karşı hamileleri uyaran Prof. Dr. Faruk Buyru,‘‘Maymun çiçeği virüsünün plasentayı geçerek fetüsü etkilediği belirlenmiş. Hamilelerin korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerden uzak durması önemli” dedi
Maymun çiçeği virüsü 50 yılı aşkın bir süredir bilinen bir hastalık olmasına rağmen, son zamanlarda Afrika dışında da görülmesiyle birlikte gündeme geldi. 2022 Mayıs ayında Londra’da tespit edildikten sonra kısa sürede 50’nin üzerinde ülkede yaklaşık 3 bin 500 kişiye bulaştı, 1 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada “ acaba yeni bir pandemi mi geliyor” kaygısına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yüksek risk grubu uyarısı da yaptı. Bu risk grubunda olanlardan biri de hamileler.
Hastalığın başlangıçta grip benzeri semptomlarla seyrettiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, Başlangıçta ateş, sırt ve kas ağrılarıyla belirti veren hastalık, daha sonra lenf düğümlerinin şişmesi, kaşıntı ve döküntülerin çıkması ile seyrediyor. Hastalık 2-4 hafta arasında sürüyor. Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunu olanlarda daha ağır seyrediyor. Korona kadar bulaşıcı olmasa da bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Temasla, vücut sıvıları ile, damlacıklar yoluyla veya hasta birinin kullandığı eşyalar, havlular, çarşaflara temas edilmesi ile bulaşabiliyor. Hastalıklı hayvanlardan da insanlara geçiş olabiliyor. İnsanlardan hayvanlara bulaşmıyor” diye konuştu.

Hastalığı geçiren 4 gebe bildirildi

Hamilelerde hastalığın nasıl seyrettiği ile ilgili verilerin kısıtlı olduğunu vurgulayan
Buyru, "Şimdiye kadar hastalık geçiren 4 gebe bildirilmiş. Bu dört gebe de Kongo’da görülmüş. Hastalığı hafif geçiren bir gebe sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Hastalığı gebeliğinin ilk üç ayında geçiren iki gebe ise düşük yapmış. Gebeliğin son üç ayında hastalanan ve aynı zamanda sıtma olan gebe ise ölü doğum yapmış. Bebeğin incelenmesi sonucunda hastalığa bağlı deri belirtileri görülmüş ve yapılan testlerde bebeğin ölüm nedeni olarak maymun çiçeği hastalığı tanısı kesinleşmiş. Bunlara dayanarak virüsün plasentayı geçtiği ve fetüsü etkilediği söylenebilir” dedi.
Hamilelerin hastalığa karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Buyru, “Hastalık 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Genel destek tedavileri yanında, antiviral ilaçlar da kullanılıyor. Hastalığa özel bir antiviral ilaç da bulunuyor. Şu anda uygulanmayan çiçek aşısını 1980’den önce yaptırmış olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor. Hamilelerin korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınması, hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelenlerden uzak durması önemli” ifadelerini kullandı.
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