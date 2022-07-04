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Hilal Kaplan: Erdoğan, Yunanistan'ı erken seçime götürüyor
Hilal Kaplan: Erdoğan, Yunanistan'ı erken seçime götürüyor
Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türkiye Yunanistan ilişkilerini değerlendirdiği yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hamleleriyle Yunanistan'ı erken seçime... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T09:44+0300
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türkiye
hilal kaplan
sabah
sabah gazetesi
recep tayyip erdoğan
türkiye
yunanistan
kiryakos miçotakis
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Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleriyle Yunanistan'ı erken seçime götürdüğünü savundu.Kaplan, 'diplomatik zafer' olarak nitelendirdiği İsveç ve Finlandiya ile NATO Zirvesi'nde yapılan üçlü mutabakatın Yunanistan'ı 'salladığını' öne sürdü. Kaplan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 konusunda yeşil ışık yapmasının da 'Yunanistan'ı boşa düşürdüğünü' söyledi.Kaplan, Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" sözlerini de hatırlattı ve yazısına şu şekilde devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220625/mustafa-sarigul-atinada-turk-bayragi-acarak-seslendi-barisa-gel-micotakis-1057927068.html
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hilal kaplan, sabah, sabah gazetesi, recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis

Hilal Kaplan: Erdoğan, Yunanistan'ı erken seçime götürüyor

09:44 04.07.2022
© Fotoğraf : TwitterHilal Kaplan
Hilal Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türkiye Yunanistan ilişkilerini değerlendirdiği yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hamleleriyle Yunanistan'ı erken seçime götürdüğünü savundu.
Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleriyle Yunanistan'ı erken seçime götürdüğünü savundu.
Kaplan, 'diplomatik zafer' olarak nitelendirdiği İsveç ve Finlandiya ile NATO Zirvesi'nde yapılan üçlü mutabakatın Yunanistan'ı 'salladığını' öne sürdü. Kaplan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 konusunda yeşil ışık yapmasının da 'Yunanistan'ı boşa düşürdüğünü' söyledi.
Kaplan, Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" sözlerini de hatırlattı ve yazısına şu şekilde devam etti:
"Yunan basınında Erdoğan'ın hamleleri sebebiyle arka arkaya gelen bu başarısızlıkların Miçotakis yönetimini düşüreceği ve önümüzdeki aylarda bir erken seçimi tetikleyeceği konuşuluyor. Eylül'de sandıklar kurulursa şaşırtıcı olmaz. Şayet erken seçim olursa, Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i 'silmesiyle' tetiklenen sürecin payı yadsınamaz."
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
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