https://tr.sputniknews.com/20220704/hilal-kaplan-erdogan-yunanistani-erken-secime-goturuyor-1058273303.html

Hilal Kaplan: Erdoğan, Yunanistan'ı erken seçime götürüyor

Hilal Kaplan: Erdoğan, Yunanistan'ı erken seçime götürüyor

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türkiye Yunanistan ilişkilerini değerlendirdiği yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hamleleriyle Yunanistan'ı erken seçime... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T09:44+0300

2022-07-04T09:44+0300

2022-07-04T09:44+0300

türkiye

hilal kaplan

sabah

sabah gazetesi

recep tayyip erdoğan

türkiye

yunanistan

kiryakos miçotakis

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Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleriyle Yunanistan'ı erken seçime götürdüğünü savundu.Kaplan, 'diplomatik zafer' olarak nitelendirdiği İsveç ve Finlandiya ile NATO Zirvesi'nde yapılan üçlü mutabakatın Yunanistan'ı 'salladığını' öne sürdü. Kaplan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 konusunda yeşil ışık yapmasının da 'Yunanistan'ı boşa düşürdüğünü' söyledi.Kaplan, Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" sözlerini de hatırlattı ve yazısına şu şekilde devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220625/mustafa-sarigul-atinada-turk-bayragi-acarak-seslendi-barisa-gel-micotakis-1057927068.html

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hilal kaplan, sabah, sabah gazetesi, recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis