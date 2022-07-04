https://tr.sputniknews.com/20220704/hollandada-cevreci-kararlara-karsi-ciftci-isyani-market-depolarini-traktorlerle-ablukaya-aldilar-1058285513.html
Hollanda'da çevreci kararlara karşı çiftçi isyanı: Market depolarını traktörlerle ablukaya aldılar
Hollanda'da çevreci kararlara karşı çiftçi isyanı: Market depolarını traktörlerle ablukaya aldılar
ABD'den sonra en büyük tarım ürünleri ihracatçısı olan ve 100 milyonu aşkın besi hayvanı bulunan Hollanda'da hükümetin azot gazı bileşiklerinin emisyonunda... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T14:06+0300
2022-07-04T14:06+0300
2022-07-04T14:17+0300
dünya
hollanda
hayvancılık
tarım
besi hayvanı
iklim değişikliği
küresel ısınma
nitrojen
azot oksit
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Hollanda hükümetinin iklim kriziyle mücadele kapsamında hayvancılık faaliyetleri sırasında ortaya çıkan nitrojen oksit ve amonyak emisyonlarını ülke çapında yarı yarıya azaltma kararı, çiftçileri isyan ettirdi. Arazilerini kısmen elden çıkarmak, ellerindeki hayvan sayısını yarı yarıya azaltmak gibi sonuçlarla karşı karşıya kalan çiftçiler, traktörler ve kamyonlarla süpermarket dağıtım merkezlerini ablukaya aldı. Limanlar da çiftçilerle dayanıştıklarını göstermek isteyen balıkçılar tarafından kuşatıldı. Hollanda'nın en işlek havaalanı Schiphol, çiftçilerin havacılık merkezlerini de ablukaya alacağı korkusuyla, yolculara, terminallere ulaşmak için toplu taşıma araçlarını kullanma çağrısı yaptı. Federal karakterdeki Hollanda'da nitrojen oksit ve amonyak gibi kirleticilerin emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltmaya karar veren hükümet, eyalet hükümetlerine bu hedefe ulaşmak için planlar hazırlamaları için bir yıl süre verdi. Karar, hava, su ve toprağın temiz kalmasını, doğal kaynaklar ve koruma altındaki alanlarda yaban yaşamının korunmasını hedefliyor. Ancak bu kararın besi hayvancılığının azaltılmasına ve bazı çiftliklerin satılmasına yol açması bekleniyor. Hükümet tarafından 'haksız yere hedef alındıklarını ve geleceklerinin umursanmadığını' söyleyen on binlerce çiftçi, bu yazı protesto mevsimine dönüştürmekte kararlı.Dağıtım merkezleri ablukaya alınan süpermarketler ise polisi harekete geçmeye çağırdı.Polis, Amsterdam'ın hemen kuzeyindeki Zaandam kasabasındaki süpermarket zinciri Albert Heijn'in dağıtım merkezinin önüne park eden 25 kadar traktörü ilk etapta izlemekle yetindi. Traktörlere yapıştırılan pankartlarda “Çiftçilerimiz, geleceğimiz”, "Çiftçiler ölür, açlık doğar" gibi mesajlar yer aldı.Süpermarketlerin çatı örgütü olan Gıda Ticareti Merkez Bürosu, raflarda olası kıtlık konusunda uyarı yaptı:"Dağıtım merkezlerinin ablukaya alınması, Hollanda vatandaşlarına zarar veriyor. Süpermarketler mağazaları stoklu tutmak için ellerinden geleni yapıyor, ancak ablukanın devamı, insanların günlük alışverişlerini yapamamasına neden olabilir.”Trafik yetkilileri, otoyollara yavaş hareket eden traktörlerin çıkması ihtimaline karşı, sürücüleri olası sıkışıklık ve gecikmeler konusunda uyardı.Hükümet, haftasonunda çiftçilerle kirliliği azaltma önlemleri hazırlayan yetkililer arasında görüşmeler için Johan Remkes'i arabulucu olarak atadı. Ancak Başbakan Mark Rutte, radikal protestolardan sorumlu çiftçilerle görüşmeyi reddetti.Çiftçilerin baş lobi grubu LTO, 'meseleler hakkında derin bilgi birikimine sahip bir idari ağır top' diye nitelediği Remkes ile görüşmeye açık olduğunu duyurdu.LTO'ya göre Hollanda'da 2019 yılında toplam 94.5 milyar euroluk ihracat imza atan yaklaşık 54.000 tarım işletmesi var.
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hollanda, hayvancılık, tarım, besi hayvanı, iklim değişikliği, küresel ısınma, nitrojen, azot oksit
Hollanda'da çevreci kararlara karşı çiftçi isyanı: Market depolarını traktörlerle ablukaya aldılar
14:06 04.07.2022 (güncellendi: 14:17 04.07.2022) Abone ol
ABD'den sonra en büyük tarım ürünleri ihracatçısı olan ve 100 milyonu aşkın besi hayvanı bulunan Hollanda'da hükümetin azot gazı bileşiklerinin emisyonunda büyük azaltma kararı almasını haftalardır protesto eden çiftçiler, kamyon ve traktörlerle yolları kesmeleri, parlamentoyu kuşatmalarının ardından, süpermarket depolarına girişleri kapattı.
Hollanda hükümetinin iklim kriziyle mücadele kapsamında hayvancılık faaliyetleri sırasında ortaya çıkan nitrojen oksit ve amonyak emisyonlarını ülke çapında yarı yarıya azaltma kararı, çiftçileri isyan ettirdi.
Arazilerini kısmen elden çıkarmak, ellerindeki hayvan sayısını yarı yarıya azaltmak gibi sonuçlarla karşı karşıya kalan çiftçiler, traktörler ve kamyonlarla süpermarket dağıtım merkezlerini ablukaya aldı. Limanlar da çiftçilerle dayanıştıklarını göstermek isteyen balıkçılar tarafından kuşatıldı.
Hollanda'nın en işlek havaalanı Schiphol, çiftçilerin havacılık merkezlerini de ablukaya alacağı korkusuyla, yolculara, terminallere ulaşmak için toplu taşıma araçlarını kullanma çağrısı yaptı.
Federal karakterdeki Hollanda'da nitrojen oksit ve amonyak gibi kirleticilerin emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltmaya karar veren hükümet, eyalet hükümetlerine bu hedefe ulaşmak için planlar hazırlamaları için bir yıl süre verdi. Karar, hava, su ve toprağın temiz kalmasını, doğal kaynaklar ve koruma altındaki alanlarda yaban yaşamının korunmasını hedefliyor.
Ancak bu kararın besi hayvancılığının azaltılmasına ve bazı çiftliklerin satılmasına yol açması bekleniyor. Hükümet tarafından 'haksız yere hedef alındıklarını ve geleceklerinin umursanmadığını' söyleyen on binlerce çiftçi, bu yazı protesto mevsimine dönüştürmekte kararlı.
Dağıtım merkezleri ablukaya alınan süpermarketler ise polisi harekete geçmeye çağırdı.
Polis, Amsterdam'ın hemen kuzeyindeki Zaandam kasabasındaki süpermarket zinciri Albert Heijn'in dağıtım merkezinin önüne park eden 25 kadar traktörü ilk etapta izlemekle yetindi. Traktörlere yapıştırılan pankartlarda “Çiftçilerimiz, geleceğimiz”, "Çiftçiler ölür, açlık doğar" gibi mesajlar yer aldı.
Süpermarketlerin çatı örgütü olan Gıda Ticareti Merkez Bürosu, raflarda olası kıtlık konusunda uyarı yaptı:
"Dağıtım merkezlerinin ablukaya alınması, Hollanda vatandaşlarına zarar veriyor. Süpermarketler mağazaları stoklu tutmak için ellerinden geleni yapıyor, ancak ablukanın devamı, insanların günlük alışverişlerini yapamamasına neden olabilir.”
Trafik yetkilileri, otoyollara yavaş hareket eden traktörlerin çıkması ihtimaline karşı, sürücüleri olası sıkışıklık ve gecikmeler konusunda uyardı.
Hükümet, haftasonunda çiftçilerle kirliliği azaltma önlemleri hazırlayan yetkililer arasında görüşmeler için Johan Remkes'i arabulucu olarak atadı. Ancak Başbakan Mark Rutte, radikal protestolardan sorumlu çiftçilerle görüşmeyi reddetti.
Çiftçilerin baş lobi grubu LTO, 'meseleler hakkında derin bilgi birikimine sahip bir idari ağır top' diye nitelediği Remkes ile görüşmeye açık olduğunu duyurdu.
LTO'ya göre Hollanda'da 2019 yılında toplam 94.5 milyar euroluk ihracat imza atan yaklaşık 54.000 tarım işletmesi var.