https://tr.sputniknews.com/20220704/horoz-sesinden-rahatsiz-olan-komsulari-sikayet-etti-392-tl-ceza-kesildi-1058284645.html

Horoz sesinden rahatsız olan komşuları şikayet etti: 392 TL ceza kesildi

Horoz sesinden rahatsız olan komşuları şikayet etti: 392 TL ceza kesildi

Düzce'de evinin önünde beslediği horozun ötmesinden rahatsız olan komşuları şikayetçi olunca, Mücella Ulcay'a zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T13:37+0300

2022-07-04T13:37+0300

2022-07-04T13:39+0300

yaşam

türkiye

düzce

horoz

şikayet

zabıta

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Düzce'de Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Mücella Ulcay, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle dışarı çıkamayan 90 yaşındaki babası için 3 tavuk ve 1 horoz alıp müstakil evlerinin bahçesinde bakmaya başladı.Sabahları öten horozdan rahatsız olan komşuları önce polise, sonra da belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen polisler, 'şikayete değer bir konu yok' diye ayrıldı, zabıta ekipleri ise horozun kesilmesini ya da başka bir yere verilmesini istedi.Ulcay, zabıtanın isteğine karşı çıktı ve horoza bakmaya devam etti. Bunun üzerine Ulcay'a, Düzce Belediyesi İl Encümen Kurulu kararıyla, 'Evinin bahçesinde tavuk, horoz baktığı, gürültüsü ve kokusuyla çevreye rahatsızlık verdiği, hayvanların bakıldığı yerin uygun olmaması' gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereği 392 lira ceza uygulandı.Cezaya itiraz edildiCezaya itiraz ettiğini söyleyen Mücella Ulcay, "Sabahları doğal olarak horoz ötüyor. Horozun ötüşünden rahatsız olmuşlar. Önce emniyetten birileri geldi. Şikayete konu olacak bir durum yok diyerek gittiler. Tekrar şikayet etmişler. Zabıta geldi. Tavuklar dursun, horozu kesin ya da başkasına verin dediler. Burası benim özel mülküm dedim. 'Horozu yollarsanız biz işlem yapmayacağız' dediler. 'Siz benden resmen cinayet işlememi istiyorsunuz, ben bunu yapmam' dedim. 'O zaman ceza yazarız' dediler. 'İstediğinizi yazın' dedim" şeklinde konuştu.26 Haziran tarihinde belediyeden tebligat geldiğini söyleyen Ulcay, "Gürültü ve kokudan dolayı kesilmiş. 1 horozun çıkardığı ses gürültü olabilir mi? Ya da 3-5 tavuğun kokusu koku olabilir mi? Sabahları tel örgüyle çevrili bahçemde dolaşıyorlar akşamları da kendi yuvalarına yatıyorlardı. Bu cezaya itiraz ettim. Bana tebligat geldikten 3-5 gün sonra il encümenine itiraz ettim. Oradan gelecek olan sonucu bekliyorum" dedi.'Uyum sağlayamamış ve ölmüşler'Baktığı horoz ve tavukları 2 ay önce köyde yaşayan yakınlarına gönderdiklerini söyleyen Ulcay, "Onları köyde dünürümüzün kümesine yolladık. Oradaki ortama uyum sağlayamamışlar ve ölmüşler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220701/thodex-davasinda-mustekiler-dinlendi-reklamlarda-oynayan-unlulerden-sikayetciyim-1058210833.html

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türkiye, düzce, horoz, şikayet, zabıta