https://tr.sputniknews.com/20220704/icisleri-bakanligindan-umit-ozdaga-suc-duyurusu-ic-savas-cagrisidir-1058277281.html
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu: İç savaş çağrısıdır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu: İç savaş çağrısıdır
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı, Özdağ'ın söylemlerinin 'iç savaş çağrısı'... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:49+0300
2022-07-04T11:49+0300
2022-07-04T11:49+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ümit özdağ
zafer partisi
savaş
ismail çataklı
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.Toplantıda, Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Çataklı, ''Özdağ'ın söylemleri iç savaş çağrısıdır'' dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/hatay-valiligi-umit-ozdagin-hataya-giris-yasagini-kaldirdi-1058011595.html
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içişleri bakanlığı, ümit özdağ, zafer partisi, savaş, ismail çataklı
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu: İç savaş çağrısıdır
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı, Özdağ'ın söylemlerinin 'iç savaş çağrısı' olduğunu söyledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Toplantıda, Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Çataklı, ''Özdağ'ın söylemleri iç savaş çağrısıdır'' dedi.