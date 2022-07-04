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İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu: İç savaş çağrısıdır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu: İç savaş çağrısıdır
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı, Özdağ'ın söylemlerinin 'iç savaş çağrısı'... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
ümit özdağ
zafer partisi
savaş
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.Toplantıda, Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Çataklı, ''Özdağ'ın söylemleri iç savaş çağrısıdır'' dedi.
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içişleri bakanlığı, ümit özdağ, zafer partisi, savaş, ismail çataklı

İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu: İç savaş çağrısıdır

11:49 04.07.2022
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı, Özdağ'ın söylemlerinin 'iç savaş çağrısı' olduğunu söyledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Toplantıda, Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Çataklı, ''Özdağ'ın söylemleri iç savaş çağrısıdır'' dedi.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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