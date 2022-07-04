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İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı
Silivri’de yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, evine gitmek için bindiği İETT otobüsünün ani manevra yapması sonucu oturduğu koltuktan düşerek bel kemiğini... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T14:41+0300
2022-07-04T15:20+0300
türkiye
iett
otobüs
manevra
kaza
kırık
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İstanbul'da, Selimpaşa-Silivri arasında sefer yapan İETT otobüsü içinde yolcular varken ani bir manevra yaptı. Evine gitmek için İETT otobüsüne binen 40 yaşındaki Gökhan Biliz, sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düştü. Düştüğü yerden bir süre kalkamayan adam, daha sonra kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tetkikler sonrasında Biliz’in L1, L2 ve L3 kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. 40 gün iş göremez raporu verilen Gökhan Biliz, polise giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan Gökhan Biliz “Ben evime gitmek için Selimpaşa’dan otobüse bindim. Silivri Otogar kavşağında bir motosikletin önüne çıkması sonucunda otobüs ani frenle sağ yaptı. Ben koridora düştüm. Hastaneye gittim, raporlarımı aldım. Kazadan sonra geçmiş olsun bekledim. Hiç kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönüş yaptım, ‘ne halin varsa gör’ dediler. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim. Kendilerinden hiçbir talebim olmadı, sadece bir geçmiş olsun demelerini istedim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, çelik korselerle yatağa mahkum vaziyette 40 gün yatacağım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/eyupsultanda-iett-otobusu-park-halindeki-17-araca-carpti-1057584266.html
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iett, otobüs, manevra, kaza, kırık

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

14:41 04.07.2022 (güncellendi: 15:20 04.07.2022)
© İHA / YUSUF EKERİETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA / YUSUF EKER
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Silivri’de yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, evine gitmek için bindiği İETT otobüsünün ani manevra yapması sonucu oturduğu koltuktan düşerek bel kemiğini kırdı. 40 gün iş göremez raporu verilen mağdur polise gidip sorumlulardan şikayetçi olurken, adamın otobüs içinde düşme anı kameraya yansıdı.
İstanbul'da, Selimpaşa-Silivri arasında sefer yapan İETT otobüsü içinde yolcular varken ani bir manevra yaptı. Evine gitmek için İETT otobüsüne binen 40 yaşındaki Gökhan Biliz, sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düştü.
Düştüğü yerden bir süre kalkamayan adam, daha sonra kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tetkikler sonrasında Biliz’in L1, L2 ve L3 kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. 40 gün iş göremez raporu verilen Gökhan Biliz, polise giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.

Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan Gökhan Biliz “Ben evime gitmek için Selimpaşa’dan otobüse bindim. Silivri Otogar kavşağında bir motosikletin önüne çıkması sonucunda otobüs ani frenle sağ yaptı. Ben koridora düştüm. Hastaneye gittim, raporlarımı aldım. Kazadan sonra geçmiş olsun bekledim. Hiç kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönüş yaptım, ‘ne halin varsa gör’ dediler. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim. Kendilerinden hiçbir talebim olmadı, sadece bir geçmiş olsun demelerini istedim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, çelik korselerle yatağa mahkum vaziyette 40 gün yatacağım” dedi.
İstanbul’da kontrolden çıkan İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
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