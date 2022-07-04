Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220704/ispanyada-enflasyon-son-37-yilin-zirvesinde-1058290408.html
İspanya'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde
İspanya'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) ön verilerine göre ülke genelinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında yıllık bazda yüzde 10.2'ye... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T15:45+0300
2022-07-04T15:45+0300
ekonomi
ispanya
enflasyon
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg
İspanya'da enflasyon, yıllık bazda haziran ayında yüzde 10.2'ye çıktı. Bu bir önceki ayda yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.Söz konusu rakam, 1985 yılının nisan ayından bu yana deneyimlenen en yüksek enflasyona işaret ediyor.Enstitünün verileri, ayrıca değişken gıda ve enerji fiyatlarını ortadan kaldıran çekirdek enflasyonun, 1993'ün ağustos ayından beri en yüksek seviye olan yıllık yüzde 5.5'e çıktığını gösterdi.INE'den yapılan açıklamada, ülkedeki rekor enflasyon artışının temel olarak hızla artan gıda ve yakıt fiyatlarından kaynaklandığı kaydedildi.Diğer yandan açıklamada, ulusal tüketici fiyatlarındaki artışın, geçen yıldan bu yana artan otel, kafe ve restoran maliyetleri olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/italyada-enflasyon-haziranda-36-yilin-rekorunu-kirdi--1058272507.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_57:0:942:664_1920x0_80_0_0_9b3f0cecee71e0681146f86dcf4da186.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, enflasyon, rekor

İspanya'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

15:45 04.07.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) ön verilerine göre ülke genelinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında yıllık bazda yüzde 10.2'ye yükseldi.
İspanya'da enflasyon, yıllık bazda haziran ayında yüzde 10.2'ye çıktı. Bu bir önceki ayda yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.
Söz konusu rakam, 1985 yılının nisan ayından bu yana deneyimlenen en yüksek enflasyona işaret ediyor.
Enstitünün verileri, ayrıca değişken gıda ve enerji fiyatlarını ortadan kaldıran çekirdek enflasyonun, 1993'ün ağustos ayından beri en yüksek seviye olan yıllık yüzde 5.5'e çıktığını gösterdi.
INE'den yapılan açıklamada, ülkedeki rekor enflasyon artışının temel olarak hızla artan gıda ve yakıt fiyatlarından kaynaklandığı kaydedildi.
Diğer yandan açıklamada, ulusal tüketici fiyatlarındaki artışın, geçen yıldan bu yana artan otel, kafe ve restoran maliyetleri olduğu belirtildi.
Fırın- Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
Ukrayna krizi
İtalya'da enflasyon haziranda 36 yılın rekorunu kırdı
09:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала