https://tr.sputniknews.com/20220704/ispanyada-enflasyon-son-37-yilin-zirvesinde-1058290408.html

İspanya'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

İspanya'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) ön verilerine göre ülke genelinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında yıllık bazda yüzde 10.2'ye... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T15:45+0300

2022-07-04T15:45+0300

2022-07-04T15:45+0300

ekonomi

ispanya

enflasyon

rekor

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İspanya'da enflasyon, yıllık bazda haziran ayında yüzde 10.2'ye çıktı. Bu bir önceki ayda yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.Söz konusu rakam, 1985 yılının nisan ayından bu yana deneyimlenen en yüksek enflasyona işaret ediyor.Enstitünün verileri, ayrıca değişken gıda ve enerji fiyatlarını ortadan kaldıran çekirdek enflasyonun, 1993'ün ağustos ayından beri en yüksek seviye olan yıllık yüzde 5.5'e çıktığını gösterdi.INE'den yapılan açıklamada, ülkedeki rekor enflasyon artışının temel olarak hızla artan gıda ve yakıt fiyatlarından kaynaklandığı kaydedildi.Diğer yandan açıklamada, ulusal tüketici fiyatlarındaki artışın, geçen yıldan bu yana artan otel, kafe ve restoran maliyetleri olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220704/italyada-enflasyon-haziranda-36-yilin-rekorunu-kirdi--1058272507.html

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