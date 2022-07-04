https://tr.sputniknews.com/20220704/istanbulun-12-ilcesinde-isid-operasyonu-gozaltilar-var-1058275479.html

İstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da, IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince 12 ilçede 20 adrese... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T11:04+0300

2022-07-04T11:04+0300

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türkiye

istanbul

işid

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İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca haklarında yakalama yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sürüyor.

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istanbul, işid