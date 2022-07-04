Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220704/istanbulun-12-ilcesinde-isid-operasyonu-gozaltilar-var-1058275479.html
İstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'da, IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince 12 ilçede 20 adrese... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:04+0300
2022-07-04T11:04+0300
türkiye
istanbul
işid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058275323_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_9aa837c5a0438e4a0de4e67d15bc802a.jpg
İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca haklarında yakalama yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sürüyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058275323_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_0de87c9aceecc0237d6015be8c2c209e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, işid

İstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

11:04 04.07.2022
© DHAİstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul'da, IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince 12 ilçede 20 adrese düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca haklarında yakalama yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала