Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220704/italyada-5-bolgede-kuraklik-nedeniyle-ohal-ilan-edildi-1058305545.html
İtalya’da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi
İtalya’da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi
İtalya’da ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan ve 70 yılın en kurak dönemini yaşayan Po Nehri'ni çevreleyen 5 bölgede OHAL ilan edildi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T23:16+0300
2022-07-04T23:16+0300
dünya
italya
kuraklık
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058305627_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a0147f3145efd11145221e84424e1e35.jpg
İtalya’da son 70 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Hükümet, ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan Po Nehri'ni çevreleyen Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto bölgelerinde kuraklık nedeniyle OHAL ilan etti. Hükümet, söz konusu bölgelere ayrıca 36.5 milyon euro yardıma onay verdi.Hükümet tarafından yapılan açıklamada, acil durum önlemlerinin Po Nehri ve Doğu Alpler'deki su havzalarını çevreleyen toprakları kapsayacağı belirtilerek, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardımları yönetmeyi amaçlıyor" denildi.Draghi, kuraklıkla mücadele içim komisyon kurmayı düşünüyorİtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakan Mario Draghi'nin hükümetin korona virüs krizi ile mücadele için kurduğu komisyona benzer bir mekanizmayı kuraklıkla mücadele için kurmayı düşündüğü ifade edildi.Su kullanımına kısıtlamaVeneto'daki Verona da dahil olmak üzere kuzeydeki bazı şehirlerde ve kasabalarda vatandaşların su kullanımına kısıtlama getirildi. Ulusal Araştırma Konseyi (CNR), bu yıl İtalya’nın son 30 yılda aldığı ortalama yağışın yalnızca yarısını aldığını aktardı
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058305627_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4661c33194fc0ebd14f241bcd83653e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, kuraklık, yangın

İtalya’da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi

23:16 04.07.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROİtalya’da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi
İtalya’da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
Abone olTelegram
İtalya’da ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan ve 70 yılın en kurak dönemini yaşayan Po Nehri'ni çevreleyen 5 bölgede OHAL ilan edildi.
İtalya’da son 70 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Hükümet, ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan Po Nehri'ni çevreleyen Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto bölgelerinde kuraklık nedeniyle OHAL ilan etti. Hükümet, söz konusu bölgelere ayrıca 36.5 milyon euro yardıma onay verdi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, acil durum önlemlerinin Po Nehri ve Doğu Alpler'deki su havzalarını çevreleyen toprakları kapsayacağı belirtilerek, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardımları yönetmeyi amaçlıyor" denildi.

Draghi, kuraklıkla mücadele içim komisyon kurmayı düşünüyor

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakan Mario Draghi'nin hükümetin korona virüs krizi ile mücadele için kurduğu komisyona benzer bir mekanizmayı kuraklıkla mücadele için kurmayı düşündüğü ifade edildi.

Su kullanımına kısıtlama

Veneto'daki Verona da dahil olmak üzere kuzeydeki bazı şehirlerde ve kasabalarda vatandaşların su kullanımına kısıtlama getirildi. Ulusal Araştırma Konseyi (CNR), bu yıl İtalya’nın son 30 yılda aldığı ortalama yağışın yalnızca yarısını aldığını aktardı
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала