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İzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu
İzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu
İzmir'de Menderes Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polisin sabah saatlerinde başlattığı... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:30+0300
2022-07-04T11:30+0300
türkiye
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operasyon
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İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.AA'nın haberine göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonda, aralarında belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu şüphelilerden 26'sı yakalandı, 2'si ile ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.
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izmir, belediye, operasyon

İzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu

11:30 04.07.2022
© DHAİzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu
İzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© DHA
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İzmir'de Menderes Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polisin sabah saatlerinde başlattığı operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürü de bulunuyor.
İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.
AA'nın haberine göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonda, aralarında belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu şüphelilerden 26'sı yakalandı, 2'si ile ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.
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