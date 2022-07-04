https://tr.sputniknews.com/20220704/kilicdaroglundan-tuike-erdogan-icin-suc-islemeyi-birakin-sorumlusu-siz-olacaksiniz-1058275654.html
Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: 'Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız'
Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: 'Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi. “Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:22+0300
2022-07-04T11:22+0300
2022-07-04T11:22+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
enflasyon
tüik
recep tayyip erdoğan
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4.95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78.6 olarak gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi ve şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7862--1058273812.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, enflasyon, tüik, recep tayyip erdoğan
Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: 'Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi. “Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir” diyen CHP lideri, TÜİK’e, “Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” diye seslendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4.95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78.6 olarak gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi ve şunları kaydetti:
“ENAG yıllık %176 #enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!”