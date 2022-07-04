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Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: 'Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız'
Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: 'Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi. “Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:22+0300
2022-07-04T11:22+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
enflasyon
tüik
recep tayyip erdoğan
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4.95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78.6 olarak gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi ve şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7862--1058273812.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, enflasyon, tüik, recep tayyip erdoğan

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: 'Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız'

11:22 04.07.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi. “Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir” diyen CHP lideri, TÜİK’e, “Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” diye seslendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4.95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78.6 olarak gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi ve şunları kaydetti:

“ENAG yıllık %176 #enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!”

market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
EKONOMİ
TÜİK: Yıllık enflasyon haziranda yüzde 78.6'ya çıktı
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