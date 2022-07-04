https://tr.sputniknews.com/20220704/kilicdaroglundan-tuike-erdogan-icin-suc-islemeyi-birakin-sorumlusu-siz-olacaksiniz-1058275654.html

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: 'Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız'

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: 'Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi. “Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T11:22+0300

2022-07-04T11:22+0300

2022-07-04T11:22+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

enflasyon

tüik

recep tayyip erdoğan

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4.95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78.6 olarak gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi ve şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7862--1058273812.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, enflasyon, tüik, recep tayyip erdoğan