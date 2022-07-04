https://tr.sputniknews.com/20220704/kissinger-ukrayna-baris-icin-topraklarindan-feragat-etsin-aciklamasindan-cark-etti-1058285375.html
Kissinger, 'Ukrayna, barış için topraklarından feragat etsin' açıklamasından çark etti
Kissinger, 'Ukrayna, barış için topraklarından feragat etsin' açıklamasından çark etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Dünya Ekonomi Forumu'ndaki tartışma yaratan sözlerine açıklama getirerek, Ukrayna'nın... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T13:57+0300
2022-07-04T13:57+0300
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Vietnam işgali ve Latin Amerika ülkelerindeki sağcı darbe girişimleriyle anılan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, mayıs ayında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) zirvesinde Ukrayna'nın mevcut ihtilafı çözmek için topraklarının bir kısmını Rusya'ya devretmesi gerektiği yönündeki sözlerine açıklık getirdi.Time dergisine röportaj veren Kissinger, "Savaşın kontrol edilemez bir şeye dönüşmesinden çok endişeliyim. Toprak verilmesi gerektiğini söylemedim. Ukrayna'nın özgürlüğünü ve Avrupa'daki önemli rolünü içtenlikle destekliyorum" ifadelerini kullandı.Ateşkesi tesis etmek için Ukrayna'ya topraklarını 'geri vermesi gerekenin Rusya olduğunu' kaydeden Kissinger, Ukrayna topraklarının 15'inin şu anda Rusya'nın kontrolü altında olduğunu dile getirdi.Kissinger, "İhtilaflı bölge, Donbass'ın küçük bir kısmı (ülke topraklarının yüzde 4.5'i) ve Kırım. Özellikle Kırım, Rusya için mevcut krizin ötesinde bir anlam ifade ediyor" diye konuştu.Kissinger, ayrıca mevcut krizin 'Ukrayna'nın özgürlüğünü kazanması için verilen bir savaştan Rusya'nın akıbeti için verilen bir savaş dönüşmemesi' gerektiğini de sözlerine ekledi.Davos zirvesindeki açıklamasında Kissinger, daha ciddi neticelerin ortaya çıkmaması için çözüm sürecinin önümüzdeki 2 ay içinde başlatılması ve Ukrayna'nın barış için topraklarının bir kısmından feragat etmesi gerektiğini söylemişti.Kiev yönetimi ise Kissinger'ın açıklamalarını tepkiyle karşılamış, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Aretoviç, "Çocuklarımız ölüyor, askerler kendi bedenleriyle top mermilerini durduruyor ve bize topraklarımızı nasıl feda edeceğimizi anlatıyorlar. S... gidin" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220526/ukraynadan-baris-ugruna-ulke-topraklarinin-bir-kismindan-vazgecin-diyen-kissingera-s-gidin-1056693476.html
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Kissinger, 'Ukrayna, barış için topraklarından feragat etsin' açıklamasından çark etti
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Dünya Ekonomi Forumu'ndaki tartışma yaratan sözlerine açıklama getirerek, Ukrayna'nın ihtilafı çözmek için topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermesi gerektiğini söylemediğini belirtti.
Vietnam işgali ve Latin Amerika ülkelerindeki sağcı darbe girişimleriyle anılan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, mayıs ayında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) zirvesinde Ukrayna'nın mevcut ihtilafı çözmek için topraklarının bir kısmını Rusya'ya devretmesi gerektiği yönündeki sözlerine açıklık getirdi.
Time dergisine röportaj veren Kissinger, "Savaşın kontrol edilemez bir şeye dönüşmesinden çok endişeliyim. Toprak verilmesi gerektiğini söylemedim. Ukrayna'nın özgürlüğünü ve Avrupa'daki önemli rolünü içtenlikle destekliyorum" ifadelerini kullandı.
Ateşkesi tesis etmek için Ukrayna'ya topraklarını 'geri vermesi gerekenin Rusya olduğunu' kaydeden Kissinger, Ukrayna topraklarının 15'inin şu anda Rusya'nın kontrolü altında olduğunu dile getirdi.
Kissinger, "İhtilaflı bölge, Donbass'ın küçük bir kısmı (ülke topraklarının yüzde 4.5'i) ve Kırım. Özellikle Kırım, Rusya için mevcut krizin ötesinde bir anlam ifade ediyor" diye konuştu.
Kissinger, ayrıca mevcut krizin 'Ukrayna'nın özgürlüğünü kazanması için verilen bir savaştan Rusya'nın akıbeti için verilen bir savaş dönüşmemesi' gerektiğini de sözlerine ekledi.
Davos zirvesindeki açıklamasında Kissinger, daha ciddi neticelerin ortaya çıkmaması için çözüm sürecinin önümüzdeki 2 ay içinde başlatılması ve Ukrayna'nın barış için topraklarının bir kısmından feragat etmesi gerektiğini söylemişti.
Kiev yönetimi ise Kissinger'ın açıklamalarını tepkiyle karşılamış, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Aretoviç, "Çocuklarımız ölüyor, askerler kendi bedenleriyle top mermilerini durduruyor ve bize topraklarımızı nasıl feda edeceğimizi anlatıyorlar. S... gidin" demişti.