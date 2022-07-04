https://tr.sputniknews.com/20220704/kopenhagdaki-avmde-elinde-tufekle-dolasip-silahli-saldiri-duzenleyen-zanlinin-teror-baglantisi-yok-1058274853.html
Kopenhag'daki AVM'de elinde tüfekle dolaşıp silahlı saldırı düzenleyen zanlının terör bağlantısı yok
Kopenhag'daki AVM'de elinde tüfekle dolaşıp silahlı saldırı düzenleyen zanlının terör bağlantısı yok
İlk kez Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etaplarına evsahipliği yapmanın heyecanının yaşandığı sırada Danimarka'yı sarsan AVM'ye silahlı saldırıyla ilgili terör... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:02+0300
2022-07-04T11:02+0300
2022-07-04T11:02+0300
dünya
danimarka
kopenhag
avm
silahlı saldırı
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Danimarka başkenti Kopenhag'daki bir AVM'de 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına ve büyük panik yaşanmasına neden olan saldırının başlamasından bir kaç dakika sonra yakalanan 22 yaşındaki zanlıyla ilgili açıklamada, 'etnik Danimarkalı olduğu, zihinsel sağlık sorunlarının bulunduğu, terör saikiyle hareket ettiğine dair işaret bulunmadığı' belirtildi. Field's isimli AVM'de saldırı sırasında bulunan Maldi al Wazni isimli bir kişinin çektiği videoda kısa pantolon, yelek, bot giymiş halde elinde tüfekle dolaşan beyaz bir erkek görülüyor. Zanlının elinde tüfekle yangın merdivenlerinden inerken görüntüleri de var.Zanlının etrafa ateş açması sonucu 17 yaşındaki 2 Danimarka ve 47 yaşındaki bir Rusya vatandaşı öldü. Ağır yaralanan 2 Danimarka ve 2 İsveç vatandaşının durumunun kritik olduğu belirtildi. Başbakan Mette Frederiksen, "Güzel ve genellikle çok güvenli başkentimiz bir anda değişti" diyerek, ülkenin acımasız bir saldırıya uğradığını söyledi. Frederiksen, Danimarkalıları bu zor zamanda bir arada durmaya ve birbirlerini desteklemeye çağırdı.Saldırının ardından, Danimarka kraliyet ailesinin Fransa Bisiklet Turu'nun ilk üç etabına evsahipliği yapmanın onuruna vereceği resepsiyon iptal edildi. Field's yakınındaki mekanda Britanyalı şarkıcı Harry Styles'ın konseri de başlamak üzereyken iptal oldu. Saldırıda başka zanlıların da rolü olduğuna dair işaret bulamayan polis, mağaza sahiplerini ellerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını saklamaya çağırdı.Kopenhag'ın banliyösünde şehir merkezine bağlanan bir metro hattının hemen karşısında bulunan çok işlek bir AVM olan Field's içinde 140'tan fazla mağaza ve restoranın bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220703/danimarkadaki-bir-alisveris-merkezinde-silah-saldiri-cok-sayida-kisi-vuruldu-1058262146.html
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danimarka, kopenhag, avm, silahlı saldırı
Kopenhag'daki AVM'de elinde tüfekle dolaşıp silahlı saldırı düzenleyen zanlının terör bağlantısı yok
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İlk kez Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etaplarına evsahipliği yapmanın heyecanının yaşandığı sırada Danimarka'yı sarsan AVM'ye silahlı saldırıyla ilgili terör bağlantısı olmadığı açıklaması yapıldı.
Danimarka başkenti Kopenhag'daki bir AVM'de 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına ve büyük panik yaşanmasına neden olan saldırının başlamasından bir kaç dakika sonra yakalanan 22 yaşındaki zanlıyla ilgili açıklamada, 'etnik Danimarkalı olduğu, zihinsel sağlık sorunlarının bulunduğu, terör saikiyle hareket ettiğine dair işaret bulunmadığı' belirtildi.
Field's isimli AVM'de saldırı sırasında bulunan Maldi al Wazni isimli bir kişinin çektiği videoda kısa pantolon, yelek, bot giymiş halde elinde tüfekle dolaşan beyaz bir erkek görülüyor.
Zanlının elinde tüfekle yangın merdivenlerinden inerken görüntüleri de var.
Zanlının etrafa ateş açması sonucu 17 yaşındaki 2 Danimarka ve 47 yaşındaki bir Rusya vatandaşı öldü. Ağır yaralanan 2 Danimarka ve 2 İsveç vatandaşının durumunun kritik olduğu belirtildi.
Başbakan Mette Frederiksen, "Güzel ve genellikle çok güvenli başkentimiz bir anda değişti" diyerek, ülkenin acımasız bir saldırıya uğradığını söyledi. Frederiksen, Danimarkalıları bu zor zamanda bir arada durmaya ve birbirlerini desteklemeye çağırdı.
Saldırının ardından, Danimarka kraliyet ailesinin Fransa Bisiklet Turu'nun ilk üç etabına evsahipliği yapmanın onuruna vereceği resepsiyon iptal edildi. Field's yakınındaki mekanda Britanyalı şarkıcı Harry Styles'ın konseri de başlamak üzereyken iptal oldu.
Saldırıda başka zanlıların da rolü olduğuna dair işaret bulamayan polis, mağaza sahiplerini ellerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını saklamaya çağırdı.
Kopenhag'ın banliyösünde şehir merkezine bağlanan bir metro hattının hemen karşısında bulunan çok işlek bir AVM olan Field's içinde 140'tan fazla mağaza ve restoranın bulunuyor.