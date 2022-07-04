https://tr.sputniknews.com/20220704/lavrov-londra-filosunu-karadenize-gondermek-icin-bahane-ariyor-1058265699.html

Lavrov: Londra, filosunu Karadeniz'e göndermek için bahane arıyor

Lavrov: Londra, filosunu Karadeniz'e göndermek için bahane arıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra'nın İngiliz Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi ve Ukrayna’nın mayın döşediği limanlardan tahıl çıkarma... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T00:59+0300

2022-07-04T00:59+0300

2022-07-04T00:59+0300

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Lavrov, Londra'nın İngiliz Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi ve Ukrayna’nın mayın döşediği limanlardan tahıl çıkarma süreçlerini neredeyse yönetmesi için bahaneler bulmaya çalıştığını ifade etti.Gıda krizinin sadece Ukrayna’nın aklandığı ve tüm suçun Rusya’ya yüklendiği şeklinde propaganda amaçlı olarak kullanılmadığına dikkat çeken Lavrov, “Ancak, örneğin (Başbakan) Boris Johnson ve dışişleri bakanının açıklamasını dinlerseniz, Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi için bahaneler bulmaya ve Ukraynalıların mayın döşediği ve mayınları temizlemek zorunda olduğu limanlardan tahıl çıkarma ile ilgili neredeyse tüm süreçleri yönetmeye çalıştıklarını anlarsınız” diye konuştu.Rus diplomat, “Tüm bunlar ‘evdeki’ (Batı ülkelerinde) durumda şiddetli bozulma zemininde gerçekleşiyor ve neoliberal demokrasinin bu ilkelerine göre halkın dikkatini çekmeyi gerektiriyor, özellikle de her 2, 3, 4 yıl sandığa gitmek, vaatlerini yerine getirmenin hesabını vermek gerekirken ama pek de şaşırtacak bir şey yokken” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20190709/ingiltere-rusyanin-karadeniz-kiyisinda-kesif-ucusu-yapti-1039608017.html

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