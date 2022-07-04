Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/lavrov-londra-filosunu-karadenize-gondermek-icin-bahane-ariyor-1058265699.html
Lavrov: Londra, filosunu Karadeniz'e göndermek için bahane arıyor
Lavrov: Londra, filosunu Karadeniz'e göndermek için bahane arıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra'nın İngiliz Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi ve Ukrayna’nın mayın döşediği limanlardan tahıl çıkarma... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T00:59+0300
2022-07-04T00:59+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
ingiltere
sergey lavrov
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057878136_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_48710ee27871a01c92ff99b4517372bb.jpg
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Lavrov, Londra'nın İngiliz Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi ve Ukrayna’nın mayın döşediği limanlardan tahıl çıkarma süreçlerini neredeyse yönetmesi için bahaneler bulmaya çalıştığını ifade etti.Gıda krizinin sadece Ukrayna’nın aklandığı ve tüm suçun Rusya’ya yüklendiği şeklinde propaganda amaçlı olarak kullanılmadığına dikkat çeken Lavrov, “Ancak, örneğin (Başbakan) Boris Johnson ve dışişleri bakanının açıklamasını dinlerseniz, Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi için bahaneler bulmaya ve Ukraynalıların mayın döşediği ve mayınları temizlemek zorunda olduğu limanlardan tahıl çıkarma ile ilgili neredeyse tüm süreçleri yönetmeye çalıştıklarını anlarsınız” diye konuştu.Rus diplomat, “Tüm bunlar ‘evdeki’ (Batı ülkelerinde) durumda şiddetli bozulma zemininde gerçekleşiyor ve neoliberal demokrasinin bu ilkelerine göre halkın dikkatini çekmeyi gerektiriyor, özellikle de her 2, 3, 4 yıl sandığa gitmek, vaatlerini yerine getirmenin hesabını vermek gerekirken ama pek de şaşırtacak bir şey yokken” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20190709/ingiltere-rusyanin-karadeniz-kiyisinda-kesif-ucusu-yapti-1039608017.html
rusya
ukrayna
ingiltere
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057878136_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_e22335821660f1face06273d9d6a4b2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ingiltere, sergey lavrov, karadeniz

Lavrov: Londra, filosunu Karadeniz'e göndermek için bahane arıyor

00:59 04.07.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra'nın İngiliz Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi ve Ukrayna’nın mayın döşediği limanlardan tahıl çıkarma süreçlerini neredeyse yönetmesi için bahaneler bulmaya çalıştığını söyledi.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Lavrov, Londra'nın İngiliz Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi ve Ukrayna’nın mayın döşediği limanlardan tahıl çıkarma süreçlerini neredeyse yönetmesi için bahaneler bulmaya çalıştığını ifade etti.
Gıda krizinin sadece Ukrayna’nın aklandığı ve tüm suçun Rusya’ya yüklendiği şeklinde propaganda amaçlı olarak kullanılmadığına dikkat çeken Lavrov, “Ancak, örneğin (Başbakan) Boris Johnson ve dışişleri bakanının açıklamasını dinlerseniz, Kraliyet Donanması'nın Karadeniz'e girmesi için bahaneler bulmaya ve Ukraynalıların mayın döşediği ve mayınları temizlemek zorunda olduğu limanlardan tahıl çıkarma ile ilgili neredeyse tüm süreçleri yönetmeye çalıştıklarını anlarsınız” diye konuştu.
Rus diplomat, “Tüm bunlar ‘evdeki’ (Batı ülkelerinde) durumda şiddetli bozulma zemininde gerçekleşiyor ve neoliberal demokrasinin bu ilkelerine göre halkın dikkatini çekmeyi gerektiriyor, özellikle de her 2, 3, 4 yıl sandığa gitmek, vaatlerini yerine getirmenin hesabını vermek gerekirken ama pek de şaşırtacak bir şey yokken” ifadelerini kullandı.
Sivastopol'de Rusya Karadeniz Filosu’nun 235. yıldönümü kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2019
DÜNYA
İngiltere, Rusya'nın Karadeniz kıyısında keşif uçuşu yaptı
9 Temmuz 2019, 14:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала