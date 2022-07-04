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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/lavrov-turkiyede-el-konulan-gemi-estonya-ve-turkiye-arasindaki-anlasma-uyarinca-yuk-tasiyordu-1058294014.html
Lavrov: Türkiye'de el konulan gemi, Estonya ve Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca yük taşıyordu
Lavrov: Türkiye'de el konulan gemi, Estonya ve Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca yük taşıyordu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye tarafından el konulan Rus bandıralı yük gemisinin Estonya ve Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca seyahat ettiğini... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T16:51+0300
2022-07-04T16:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
gemi
sergey lavrov
venezüella
nato
carlos faria
türkiye
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Venezüella Dışişleri Bakanı Carlos Faria'yla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Durumun incelenmesi gerekiyor. Gemi sanırım gerçekten Rus gemisi, Rus bandıralı. Sanırım Kazakistan'a ait, üzerindeki yük ise Estonya ve Türkiye arasındaki anlaşmaya göre ilerliyordu. Her şeyi kesin olarak anlamamız gerekiyor" dedi.Daha önce Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar'ın, Ukrayna tahılı taşıdığını öne sürdüğü Rus bandralı bir gemiye Kiev'in talebi üstüne Türk gümrüğü tarafından el konulduğunu ifade etmişti.'Batı, tahıl konusunu NATO güçlerini Karadeniz'e konuşlandırmak için kullanmayı amaçlıyor'Diğer yandan Lavrov, Batı'nın tahıl konusunda yaşanan durumu NATO güçlerini Karadeniz'e konuşlandırmak için kullanma amacında olduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı, "Bazı Batılı partnerlerimizin Rus tahıl ve gübresinin küresel piyasaya tedarik operasyonunun kolaylaştırılmasını Ukrayna limanları önündeki engellerin kaldırılmasıyla aynı pakete koyma çabası, onların bu bölgeye NATO ülkelerinin donanma güçlerini sokma ve tahılın çıkarılması için NATO'nun kontrolünde bir mekanizma kurma arzusunu gizliyor. Bunun olmayacağından eminim, zira Karadeniz2e kıyıdaş ülkeler her şeyi çok iyi anlıyor" diye konuştu.Rusya'nın Montrö Anlaşması'na tamamen uyan Türkiye'yle birlikte, yapay olarak çıkarılan gıda krizini herkes için sorunsuz şekilde çözme imkanı sunacak tekliflerini uzun süre önce sunduğunu belirten Lavrov, Batı'nın yaptırımlarıyla oluşan sorunlar ve Rus gemilerinin sigortalanmasına, geçişine getirilen engeller haricinde Rus tahılının ve gübresinin ihracatı konusunda hiçbir sorun olmadığının altını çizdi.Lavrov, Ukrayna'daki limanlarda mahsus kalan tahılın Kiev'in ilgili karasularını mayınlardan temizlemeyi reddetmesi nedeniyle çıkarılamadığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/lavrov-londra-filosunu-karadenize-gondermek-icin-bahane-ariyor-1058265699.html
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rusya, ukrayna, tahıl, gemi, sergey lavrov, venezüella, nato, carlos faria, türkiye

Lavrov: Türkiye'de el konulan gemi, Estonya ve Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca yük taşıyordu

16:51 04.07.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye tarafından el konulan Rus bandıralı yük gemisinin Estonya ve Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca seyahat ettiğini söyledi.
Venezüella Dışişleri Bakanı Carlos Faria'yla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Durumun incelenmesi gerekiyor. Gemi sanırım gerçekten Rus gemisi, Rus bandıralı. Sanırım Kazakistan'a ait, üzerindeki yük ise Estonya ve Türkiye arasındaki anlaşmaya göre ilerliyordu. Her şeyi kesin olarak anlamamız gerekiyor" dedi.
Daha önce Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar'ın, Ukrayna tahılı taşıdığını öne sürdüğü Rus bandralı bir gemiye Kiev'in talebi üstüne Türk gümrüğü tarafından el konulduğunu ifade etmişti.

'Batı, tahıl konusunu NATO güçlerini Karadeniz'e konuşlandırmak için kullanmayı amaçlıyor'

Diğer yandan Lavrov, Batı'nın tahıl konusunda yaşanan durumu NATO güçlerini Karadeniz'e konuşlandırmak için kullanma amacında olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Bazı Batılı partnerlerimizin Rus tahıl ve gübresinin küresel piyasaya tedarik operasyonunun kolaylaştırılmasını Ukrayna limanları önündeki engellerin kaldırılmasıyla aynı pakete koyma çabası, onların bu bölgeye NATO ülkelerinin donanma güçlerini sokma ve tahılın çıkarılması için NATO'nun kontrolünde bir mekanizma kurma arzusunu gizliyor. Bunun olmayacağından eminim, zira Karadeniz2e kıyıdaş ülkeler her şeyi çok iyi anlıyor" diye konuştu.
Rusya'nın Montrö Anlaşması'na tamamen uyan Türkiye'yle birlikte, yapay olarak çıkarılan gıda krizini herkes için sorunsuz şekilde çözme imkanı sunacak tekliflerini uzun süre önce sunduğunu belirten Lavrov, Batı'nın yaptırımlarıyla oluşan sorunlar ve Rus gemilerinin sigortalanmasına, geçişine getirilen engeller haricinde Rus tahılının ve gübresinin ihracatı konusunda hiçbir sorun olmadığının altını çizdi.
Lavrov, Ukrayna'daki limanlarda mahsus kalan tahılın Kiev'in ilgili karasularını mayınlardan temizlemeyi reddetmesi nedeniyle çıkarılamadığını da sözlerine ekledi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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