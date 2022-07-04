Literatüre giren endemik bitkiye Nevşehir'in adı verildi: 'Nevsehirensis Akgül'

© AA Akgül, yeni türün çoğaltımı üzerinde çalıştıklarını, tohumlarının ise bitki gen bankasında korunacağını ifade etti. Bitki türü bakımından büyük potansiyele sahip Anadolu'nun korunması için her bireye görev düştüğünü vurgulayan Akgül, "Bitki yerinde korunursa daha doğru olur. Alanları korumak için herkesin çevresindeki bitkilerden haberdar olması lazım. Ayağınızı bastığınız yerde endemik, özel veya yeni bitki türü olabilir, bu bilinçle hareket etmek lazım. Bu milli bir servettir. Sadece tarihi yerlerin değil, bitkilerin de onlar kadar değerli olduğunun farkında olunması gerekiyor" diye konuştu.