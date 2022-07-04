https://tr.sputniknews.com/20220704/macaristanda-3-gunde-1654-kacak-gocmenin-ulkeye-girisi-engellendi-1058299713.html

Macaristan'da 3 günde 1654 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi

Macaristan'da 3 günde 1654 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi

Macaristan'da 3 günde 1654 kaçak göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T20:17+0300

2022-07-04T20:17+0300

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dünya

macaristan

göçmen krizi

ab

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Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 1654 kaçak göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 34 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, 20-26 Haziran'da 3 bin 714, 27 Haziran-3 Temmuz'da ise 3 bin 760 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.Ülke genelinde yakalanan göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.

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macaristan, göçmen krizi, ab