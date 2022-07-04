Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220704/memur-senden-seyyanen-zam-talebi-iyilestirme-yapilmali-1058280370.html
Memur-Sen'den seyyanen zam talebi: 'İyileştirme yapılmalı'
Memur-Sen'den seyyanen zam talebi: 'İyileştirme yapılmalı'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T12:23+0300
2022-07-04T12:23+0300
ekonomi
memur-sen
memur
memur zammı
zam
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102980/71/1029807167_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_a8a575f3e4ccb44277471db11351b31f.jpg
Memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 41.69 olarak belirlenmesi sonrasında Memur-Sen'den açıklama geldi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.Twitter'dan açıklama yapan Yalçın, "Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen “Büyük ve Güçlü Türkiye” ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/tbmmde-kabul-edildi-en-dusuk-emekli-maasi-3500-tl-olacak-1058112734.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102980/71/1029807167_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_5d4d3afac213964f2b733d8b1cd9da04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memur-sen, memur, memur zammı, zam, ekonomi

Memur-Sen'den seyyanen zam talebi: 'İyileştirme yapılmalı'

12:23 04.07.2022
© AA / Gökhan BalcıMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA / Gökhan Balcı
Abone olTelegram
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini açıkladı.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 41.69 olarak belirlenmesi sonrasında Memur-Sen'den açıklama geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Yalçın, "Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen “Büyük ve Güçlü Türkiye” ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" dedi.
Emekli maaş bayram ikramiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
POLİTİKA
TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 3500 TL olacak
29 Haziran , 21:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала