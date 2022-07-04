Memur-Sen'den seyyanen zam talebi: 'İyileştirme yapılmalı'
© AA / Gökhan BalcıMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
© AA / Gökhan Balcı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini açıkladı.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 41.69 olarak belirlenmesi sonrasında Memur-Sen'den açıklama geldi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.
Twitter'dan açıklama yapan Yalçın, "Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen “Büyük ve Güçlü Türkiye” ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.
Twitter'dan açıklama yapan Yalçın, "Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen “Büyük ve Güçlü Türkiye” ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" dedi.
ENFLASYON KAYNAKLI GELİR KAYBININ KARŞILANMASI, MAAŞLAR ARASI MAKASIN BÜYÜMEMESİ İÇİN SEYYANEN İYİLEŞTİRME YAPILMALI— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) July 4, 2022
1-Haziran enf. %4,95,Ocak-Haziran enflasyonu %42,35 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ve emekliler için maaş/ücret artışı ise toplamda %41,69 olarak gerçekleşti.
29 Haziran , 21:52