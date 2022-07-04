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https://tr.sputniknews.com/20220704/memur-ve-isci-sendikalari-tuik-elini-ekmegimizden-cek-1058282218.html
Memur ve işçi sendikaları: 'TÜİK elini ekmeğimizden çek'
Memur ve işçi sendikaları: 'TÜİK elini ekmeğimizden çek'
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ile birlikte SSK, Bağkur, işçi emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı oranları da belli oldu. Birleşik Kamu- İş... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T12:56+0300
2022-07-04T13:11+0300
ekonomi
tüik
ekonomi
emekli maaşı
emekli
memur
memur zammı
memur maaşı
birleşik kamu-iş konfederasyonu
disk genel iş sendikası
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TÜİK, 6 aylık enflasyon oranını açıkladı. Altı aylık enflasyon rakamı ile birlikte emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan enflasyon oranındaki artış miktarı da belirlenmiş oldu.Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 42.35 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 41.69 oranında zam yapılacak.TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına memur ve işçi sendikaları tepki gösterdi. Birleşik Kamu- İş sendikası ve DİSK üyeleri TÜİK’in enflasyon verilerini açıkladığı saatlerde kurum önüne gelerek açıklama yapmak istedi. Kurum önüne yaklaştırılmayan sendikalılar, kuruma yakın bir noktada açıklama yaparak enflasyon oranına tepki gösterdi.‘Ekonomik kriz büyümeye devam ediyor’Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık yaptığı açıklamada “AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahkûm olmaya devam edecektir” dedi. Sendika üyeleri üzerine TÜİK yaza balonları patlattı.‘Milyonların ekmeği ile oynuyorsunuz’DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “TÜİK, kamusal bir veri toplama kurumudur ve görevi enflasyonu doğru ölçmektir. Halka doğru bilgi vermektir. Bu kamusal bir sorumluluktur. Enflasyonla mücadele etmek hükümetin işidir, Merkez Bankası’nın işidir. Maliye Bakanı itiraf etti. İzlenen “milli” ekonomi politikası dar gelirli dışında herkese yarıyormuş! Buradan TÜİK yönetimine sesleniyorum. Enflasyonu doğru ölçün, işinizi doğru yapın. Şeffaf davranın, daha fazla detay açıklayın. Enflasyon hesaplamasını, detay verileri sendikaların, bilim dünyasının denetimine açın, kamuoyu ile paylaşın. Yüksek enflasyon döneminde sırtınızda büyük bir yükümlülük var. Enflasyonu düşük hesapladığınızda milyonların ekmeği ile oynuyorsunuz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7862--1058273812.html
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tüik, ekonomi, emekli maaşı, emekli, memur, memur zammı, memur maaşı, birleşik kamu-iş konfederasyonu, disk genel iş sendikası, türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (disk-ar), arzu çerkezoğlu

Memur ve işçi sendikaları: 'TÜİK elini ekmeğimizden çek'

12:56 04.07.2022 (güncellendi: 13:11 04.07.2022)
© Sputnik / Osman Nuri Ceritdisk
disk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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Osman Nuri Cerit
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TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ile birlikte SSK, Bağkur, işçi emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı oranları da belli oldu. Birleşik Kamu- İş sendikası ve DİSK, TÜİK önünde açıklama yaparak, açıklanan zam oranına tepki gösterdi.
TÜİK, 6 aylık enflasyon oranını açıkladı. Altı aylık enflasyon rakamı ile birlikte emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan enflasyon oranındaki artış miktarı da belirlenmiş oldu.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 42.35 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 41.69 oranında zam yapılacak.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına memur ve işçi sendikaları tepki gösterdi. Birleşik Kamu- İş sendikası ve DİSK üyeleri TÜİK’in enflasyon verilerini açıkladığı saatlerde kurum önüne gelerek açıklama yapmak istedi. Kurum önüne yaklaştırılmayan sendikalılar, kuruma yakın bir noktada açıklama yaparak enflasyon oranına tepki gösterdi.

‘Ekonomik kriz büyümeye devam ediyor’

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık yaptığı açıklamada “AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahkûm olmaya devam edecektir” dedi. Sendika üyeleri üzerine TÜİK yaza balonları patlattı.

‘Milyonların ekmeği ile oynuyorsunuz’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “TÜİK, kamusal bir veri toplama kurumudur ve görevi enflasyonu doğru ölçmektir. Halka doğru bilgi vermektir. Bu kamusal bir sorumluluktur. Enflasyonla mücadele etmek hükümetin işidir, Merkez Bankası’nın işidir. Maliye Bakanı itiraf etti. İzlenen “milli” ekonomi politikası dar gelirli dışında herkese yarıyormuş! Buradan TÜİK yönetimine sesleniyorum. Enflasyonu doğru ölçün, işinizi doğru yapın. Şeffaf davranın, daha fazla detay açıklayın. Enflasyon hesaplamasını, detay verileri sendikaların, bilim dünyasının denetimine açın, kamuoyu ile paylaşın. Yüksek enflasyon döneminde sırtınızda büyük bir yükümlülük var. Enflasyonu düşük hesapladığınızda milyonların ekmeği ile oynuyorsunuz” ifadelerini kullandı.
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
EKONOMİ
TÜİK: Yıllık enflasyon haziranda yüzde 78.6'ya çıktı
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