https://tr.sputniknews.com/20220704/memur-ve-isci-sendikalari-tuik-elini-ekmegimizden-cek-1058282218.html

Memur ve işçi sendikaları: 'TÜİK elini ekmeğimizden çek'

Memur ve işçi sendikaları: 'TÜİK elini ekmeğimizden çek'

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ile birlikte SSK, Bağkur, işçi emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı oranları da belli oldu. Birleşik Kamu- İş... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T12:56+0300

2022-07-04T12:56+0300

2022-07-04T13:11+0300

ekonomi

tüik

ekonomi

emekli maaşı

emekli

memur

memur zammı

memur maaşı

birleşik kamu-iş konfederasyonu

disk genel iş sendikası

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TÜİK, 6 aylık enflasyon oranını açıkladı. Altı aylık enflasyon rakamı ile birlikte emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan enflasyon oranındaki artış miktarı da belirlenmiş oldu.Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 42.35 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 41.69 oranında zam yapılacak.TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına memur ve işçi sendikaları tepki gösterdi. Birleşik Kamu- İş sendikası ve DİSK üyeleri TÜİK’in enflasyon verilerini açıkladığı saatlerde kurum önüne gelerek açıklama yapmak istedi. Kurum önüne yaklaştırılmayan sendikalılar, kuruma yakın bir noktada açıklama yaparak enflasyon oranına tepki gösterdi.‘Ekonomik kriz büyümeye devam ediyor’Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık yaptığı açıklamada “AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahkûm olmaya devam edecektir” dedi. Sendika üyeleri üzerine TÜİK yaza balonları patlattı.‘Milyonların ekmeği ile oynuyorsunuz’DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “TÜİK, kamusal bir veri toplama kurumudur ve görevi enflasyonu doğru ölçmektir. Halka doğru bilgi vermektir. Bu kamusal bir sorumluluktur. Enflasyonla mücadele etmek hükümetin işidir, Merkez Bankası’nın işidir. Maliye Bakanı itiraf etti. İzlenen “milli” ekonomi politikası dar gelirli dışında herkese yarıyormuş! Buradan TÜİK yönetimine sesleniyorum. Enflasyonu doğru ölçün, işinizi doğru yapın. Şeffaf davranın, daha fazla detay açıklayın. Enflasyon hesaplamasını, detay verileri sendikaların, bilim dünyasının denetimine açın, kamuoyu ile paylaşın. Yüksek enflasyon döneminde sırtınızda büyük bir yükümlülük var. Enflasyonu düşük hesapladığınızda milyonların ekmeği ile oynuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7862--1058273812.html

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