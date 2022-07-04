https://tr.sputniknews.com/20220704/metroda-alkol-kavgasi-yolcular-araya-girdi-1058287191.html
Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi
Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi
Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T14:18+0300
2022-07-04T14:18+0300
2022-07-04T14:21+0300
türkiye
istanbul
metro
kavga
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İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbulda-yapimi-devam-eden-iki-metro-hattinin-ihalesi-yenilenecek-1057940243.html
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istanbul, metro, kavga
Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi
14:18 04.07.2022 (güncellendi: 14:21 04.07.2022) Abone ol
Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu.
Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti.