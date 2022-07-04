https://tr.sputniknews.com/20220704/metroda-alkol-kavgasi-yolcular-araya-girdi-1058287191.html

Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi

Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi

Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T14:18+0300

2022-07-04T14:18+0300

2022-07-04T14:21+0300

türkiye

istanbul

metro

kavga

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İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbulda-yapimi-devam-eden-iki-metro-hattinin-ihalesi-yenilenecek-1057940243.html

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istanbul, metro, kavga