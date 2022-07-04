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Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi
Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi
Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbulda-yapimi-devam-eden-iki-metro-hattinin-ihalesi-yenilenecek-1057940243.html
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istanbul, metro, kavga

Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi

14:18 04.07.2022 (güncellendi: 14:21 04.07.2022)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZORMetroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi
Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR
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Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında iddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu.
Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti.
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
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İstanbul'da yapımı devam eden iki metro hattının ihalesi yenilenecek
25 Haziran , 21:43
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