https://tr.sputniknews.com/20220704/moskova-rus-diplomatlarin-bulgaristandan-sinirdisi-edilmesi-nedeniyle-abne-karsilik-verebilir-1058302489.html

‘Moskova, Rus diplomatların Bulgaristan'dan sınırdışı edilmesi nedeniyle AB'ye karşılık verebilir’

‘Moskova, Rus diplomatların Bulgaristan'dan sınırdışı edilmesi nedeniyle AB'ye karşılık verebilir’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan makamlarının 70 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına verdiği destek nedeniyle Avrupa Birliği'ne... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T21:56+0300

2022-07-04T21:56+0300

2022-07-04T21:58+0300

mariya zaharova

bulgaristan

rusya

istenmeyen kişi

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Mariya Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Bulgaristan yönetiminin attığı bu adım karşısında AB’nin tamamına karşı misilleme önlemleri alabileceği belirtildi.Açıklamada, “Sofya'nın Bulgaristan'daki diplomatik kadromuzun haksız yere kısıtlanmasına yönelik siyasileşmiş kararının iki taraflı olarak yanıtsız kalmayacağı ortada. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), bazı üye ülkelerin Rus karşıtı eylemlerine düşüncesizce desteğin, bizim misilleme önlemlerimiz bakımından da Avrupa Birliği'nin tamamına bunların sonuçları ile ilgili sorumluluk yüklediğini anlıyor olmalı” ifadelerine yer verildi.70 diplomatın ve idari kadroların herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve gerekçe göstermeye yönelik en ufak bir girişimde bulunmaksızın topluca ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesinin diplomatik çerçevenin çok ötesinde bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, “Avrupa Birliği'nde böyle bir ‘yenilikçi önlem’ kabul edilebilir görülüyorsa, diplomatik ilişkilerin temelinde yatan karşılıklılık ilkesini dikkate almaya değer” vurgusu yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220628/bulgaristan-70-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1058068530.html

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mariya zaharova, bulgaristan, rusya, istenmeyen kişi