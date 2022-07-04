https://tr.sputniknews.com/20220704/moskova-rus-diplomatlarin-bulgaristandan-sinirdisi-edilmesi-nedeniyle-abne-karsilik-verebilir-1058302489.html
‘Moskova, Rus diplomatların Bulgaristan'dan sınırdışı edilmesi nedeniyle AB'ye karşılık verebilir’
‘Moskova, Rus diplomatların Bulgaristan'dan sınırdışı edilmesi nedeniyle AB'ye karşılık verebilir’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan makamlarının 70 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına verdiği destek nedeniyle Avrupa Birliği'ne... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T21:56+0300
2022-07-04T21:56+0300
2022-07-04T21:58+0300
mariya zaharova
bulgaristan
rusya
istenmeyen kişi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056710083_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_dd23fd9b1b74b666c6db1bf18e956e04.jpg
Mariya Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Bulgaristan yönetiminin attığı bu adım karşısında AB’nin tamamına karşı misilleme önlemleri alabileceği belirtildi.Açıklamada, “Sofya'nın Bulgaristan'daki diplomatik kadromuzun haksız yere kısıtlanmasına yönelik siyasileşmiş kararının iki taraflı olarak yanıtsız kalmayacağı ortada. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), bazı üye ülkelerin Rus karşıtı eylemlerine düşüncesizce desteğin, bizim misilleme önlemlerimiz bakımından da Avrupa Birliği'nin tamamına bunların sonuçları ile ilgili sorumluluk yüklediğini anlıyor olmalı” ifadelerine yer verildi.70 diplomatın ve idari kadroların herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve gerekçe göstermeye yönelik en ufak bir girişimde bulunmaksızın topluca ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesinin diplomatik çerçevenin çok ötesinde bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, “Avrupa Birliği'nde böyle bir ‘yenilikçi önlem’ kabul edilebilir görülüyorsa, diplomatik ilişkilerin temelinde yatan karşılıklılık ilkesini dikkate almaya değer” vurgusu yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/bulgaristan-70-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1058068530.html
bulgaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056710083_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_5d1852b2a032f7c1f2b6a6b00a33c6be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, bulgaristan, rusya, istenmeyen kişi
‘Moskova, Rus diplomatların Bulgaristan'dan sınırdışı edilmesi nedeniyle AB'ye karşılık verebilir’
21:56 04.07.2022 (güncellendi: 21:58 04.07.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan makamlarının 70 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına verdiği destek nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) karşı misilleme önlemleri alma olasılığı konusunda uyardı.
Mariya Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Bulgaristan yönetiminin attığı bu adım karşısında AB’nin tamamına karşı misilleme önlemleri alabileceği belirtildi.
Açıklamada, “Sofya'nın Bulgaristan'daki diplomatik kadromuzun haksız yere kısıtlanmasına yönelik siyasileşmiş kararının iki taraflı olarak yanıtsız kalmayacağı ortada. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), bazı üye ülkelerin Rus karşıtı eylemlerine düşüncesizce desteğin, bizim misilleme önlemlerimiz bakımından da Avrupa Birliği'nin tamamına bunların sonuçları ile ilgili sorumluluk yüklediğini anlıyor olmalı” ifadelerine yer verildi.
70 diplomatın ve idari kadroların herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve gerekçe göstermeye yönelik en ufak bir girişimde bulunmaksızın topluca ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesinin diplomatik çerçevenin çok ötesinde bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, “Avrupa Birliği'nde böyle bir ‘yenilikçi önlem’ kabul edilebilir görülüyorsa, diplomatik ilişkilerin temelinde yatan karşılıklılık ilkesini dikkate almaya değer” vurgusu yapıldı.