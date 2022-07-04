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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/msb-turk-ve-ukrayna-askeri-heyetleri-toplanti-gerceklestirdi-1058297677.html
MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi
MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi
MSB, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Millî Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T18:56+0300
2022-07-04T19:02+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılanan açıklamada , "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 04 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi

18:56 04.07.2022 (güncellendi: 19:02 04.07.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA
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MSB, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Millî Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılanan açıklamada , "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 04 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.
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