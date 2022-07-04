https://tr.sputniknews.com/20220704/msb-turk-ve-ukrayna-askeri-heyetleri-toplanti-gerceklestirdi-1058297677.html

MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi

MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi

MSB, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Millî Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T18:56+0300

2022-07-04T18:56+0300

2022-07-04T19:02+0300

ukrayna krizi

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılanan açıklamada , "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 04 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb)