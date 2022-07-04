https://tr.sputniknews.com/20220704/msb-turk-ve-ukrayna-askeri-heyetleri-toplanti-gerceklestirdi-1058297677.html
MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi
MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi
MSB, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Millî Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T18:56+0300
2022-07-04T18:56+0300
2022-07-04T19:02+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılanan açıklamada , "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 04 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı gerçekleştirdi
18:56 04.07.2022 (güncellendi: 19:02 04.07.2022) Abone ol
MSB, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Millî Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılanan açıklamada , "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 04 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.