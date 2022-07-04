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Ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü, kamera kayıt cihazını alıp kaçtı
Ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü, kamera kayıt cihazını alıp kaçtı
Antalya’nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı ortağının boğazını keserek kamera kayıt cihazını alıp kaçan katil zanlısı, birkaç saat sonra bindiği otobüste... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T23:16+0300
2022-07-04T23:17+0300
ortak
türkiye
cinayet
antalya
kayıt
kamera
güvenlik kamerası
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Saadettin Aktaş işlettiği markette bulunduğu sırada ortağı Utku A. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Utku A., yanındaki bıçakla Aktaş’ın boğazını kesti. Daha sonra güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alan Utku A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kanlar içerisinde yerde kalan Aktaş ise, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Utku A.'nın şehirlerarası otobüs terminaline gittiğini değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bindiği otobüsün şoförüyle iletişime geçen polis ekipleri, Utku A.'yı Okurcalar Mahallesi'nde bulunduğu otobüste gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Saadettin Aktaş ise, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
türkiye
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ortak, cinayet, antalya, kayıt, kamera, güvenlik kamerası

Ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü, kamera kayıt cihazını alıp kaçtı

23:16 04.07.2022 (güncellendi: 23:17 04.07.2022)
© İHAOrtağını boğazından bıçaklayarak öldürdü, kamera kayıt cihazını alıp kaçtı
Ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü, kamera kayıt cihazını alıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
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Antalya’nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı ortağının boğazını keserek kamera kayıt cihazını alıp kaçan katil zanlısı, birkaç saat sonra bindiği otobüste yakalandı.
Saadettin Aktaş işlettiği markette bulunduğu sırada ortağı Utku A. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Utku A., yanındaki bıçakla Aktaş’ın boğazını kesti.
Daha sonra güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alan Utku A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kanlar içerisinde yerde kalan Aktaş ise, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Utku A.'nın şehirlerarası otobüs terminaline gittiğini değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Bindiği otobüsün şoförüyle iletişime geçen polis ekipleri, Utku A.'yı Okurcalar Mahallesi'nde bulunduğu otobüste gözaltına alındı.
Hastaneye kaldırılan Saadettin Aktaş ise, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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