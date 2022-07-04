https://tr.sputniknews.com/20220704/ortagini-bogazindan-bicaklayarak-oldurdu-kamera-kayit-cihazini-alip-kacti-1058306001.html

Ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü, kamera kayıt cihazını alıp kaçtı

Ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü, kamera kayıt cihazını alıp kaçtı

Antalya’nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı ortağının boğazını keserek kamera kayıt cihazını alıp kaçan katil zanlısı, birkaç saat sonra bindiği otobüste... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T23:16+0300

2022-07-04T23:16+0300

2022-07-04T23:17+0300

ortak

türkiye

cinayet

antalya

kayıt

kamera

güvenlik kamerası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058305801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c0bca7db6d9101947347e73d3d2c88f.jpg

Saadettin Aktaş işlettiği markette bulunduğu sırada ortağı Utku A. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Utku A., yanındaki bıçakla Aktaş’ın boğazını kesti. Daha sonra güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alan Utku A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kanlar içerisinde yerde kalan Aktaş ise, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Utku A.'nın şehirlerarası otobüs terminaline gittiğini değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bindiği otobüsün şoförüyle iletişime geçen polis ekipleri, Utku A.'yı Okurcalar Mahallesi'nde bulunduğu otobüste gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Saadettin Aktaş ise, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ortak, cinayet, antalya, kayıt, kamera, güvenlik kamerası