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https://tr.sputniknews.com/20220704/otobus-biletlerinde-taksit-donemi-1058276125.html
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Bazı otobüs firmaları bilet fiyatlarını taksitlendirme seçeneği sunuyor. Uygulamanın genel olarak öğrenciler için yararlı olduğu vurgulansa da bazı vatandaşlar... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:36+0300
2022-07-04T11:36+0300
ekonomi
seyahat
seyahat acentesi
otobüs
otobüs bileti
ekonomik kriz
öğrenci
bayram
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Bilet fiyatlarına zam yapan otobüs firmalarının bazıları ödeme yöntemlerini kolaylaştıracak adımlar atıyor.Mesafeyle doğru orantılı artan bilet fiyatları, 500 liraya kadar yükselebiliyor. Bu meblağı ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için taksitlendirme sistemi gündemde.Vatandaşlara göre uygulamanın öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir’den memleketine gidecek öğrenciler için iyi olacağı düşünülüyor.Henüz çok yeni olan sistemi bazı firmalar müşterilerinin hizmetine sundu. Anlaşmalı bankalarla firmanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemeler bazı vatandaşlarca olumlu karşılanarak talep gördü.Taksitli bilet satışı konusunda görüş bildiren öğrenci Hasip Demirhindi, ailesinden aldığı destek ile hayatını sürdürdüğünü belirterek, “Taksitli bilet satışı işe yarayabilir ama sonuçta bu da bir çözüm değil. Ben Kırşehir’e gidiyorum biletimi 230 liraya aldım taksitli bilet alımı imkânını bu fiyat için kullanmazdım. Daha uzun yola gidecek arkadaşlara daha pahalı oluyor. Onlar bundan yararlanabilir” diye konuştu.'Geçici bir çözüm'Eskişehir’den memleketi Mardin’e yolculuk edeceğini dile getiren üniversite öğrencisi Semra Tarhan ise “Bence işe yaramaz ve geçici bir çözüm olur. Ben şu an Mardin’e gidiyorum. Böyle bir imkân olsa tabii ki yararlanırdım. 550 lira bir öğrenci olarak çok fazla” dedi.Kars’a yolculuk etmek için 500 liraya bilet alan İsmet Çekin, uygulamanın yaralı olacağını düşünenlerden.Konuyla ilgili konuşan Çekin, “Uygulama güzel, işe de yarar bir anda 500 lira yerine taksitli almak daha mantıklı. Ama çözüm bu değil, çözüm mazota çare bulmak. Ben şimdi Kars’a gidiyorum bir de bunun dönüşü var” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7862--1058273812.html
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seyahat, seyahat acentesi, otobüs, otobüs bileti, ekonomik kriz, öğrenci, bayram

Otobüs biletlerinde taksit dönemi

11:36 04.07.2022
© AA / Raşit AydoğanAnkara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) - koronavirüs - maske - bilet - otobüs bileti
Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) - koronavirüs - maske - bilet - otobüs bileti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA / Raşit Aydoğan
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Bazı otobüs firmaları bilet fiyatlarını taksitlendirme seçeneği sunuyor. Uygulamanın genel olarak öğrenciler için yararlı olduğu vurgulansa da bazı vatandaşlar bunun geçici bir çözüm olduğunu düşünüyor.
Bilet fiyatlarına zam yapan otobüs firmalarının bazıları ödeme yöntemlerini kolaylaştıracak adımlar atıyor.
Mesafeyle doğru orantılı artan bilet fiyatları, 500 liraya kadar yükselebiliyor. Bu meblağı ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için taksitlendirme sistemi gündemde.
Vatandaşlara göre uygulamanın öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir’den memleketine gidecek öğrenciler için iyi olacağı düşünülüyor.
Henüz çok yeni olan sistemi bazı firmalar müşterilerinin hizmetine sundu. Anlaşmalı bankalarla firmanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemeler bazı vatandaşlarca olumlu karşılanarak talep gördü.
Taksitli bilet satışı konusunda görüş bildiren öğrenci Hasip Demirhindi, ailesinden aldığı destek ile hayatını sürdürdüğünü belirterek, “Taksitli bilet satışı işe yarayabilir ama sonuçta bu da bir çözüm değil. Ben Kırşehir’e gidiyorum biletimi 230 liraya aldım taksitli bilet alımı imkânını bu fiyat için kullanmazdım. Daha uzun yola gidecek arkadaşlara daha pahalı oluyor. Onlar bundan yararlanabilir” diye konuştu.

'Geçici bir çözüm'

Eskişehir’den memleketi Mardin’e yolculuk edeceğini dile getiren üniversite öğrencisi Semra Tarhan ise “Bence işe yaramaz ve geçici bir çözüm olur. Ben şu an Mardin’e gidiyorum. Böyle bir imkân olsa tabii ki yararlanırdım. 550 lira bir öğrenci olarak çok fazla” dedi.

Kars’a yolculuk etmek için 500 liraya bilet alan İsmet Çekin, uygulamanın yaralı olacağını düşünenlerden.

Konuyla ilgili konuşan Çekin, “Uygulama güzel, işe de yarar bir anda 500 lira yerine taksitli almak daha mantıklı. Ama çözüm bu değil, çözüm mazota çare bulmak. Ben şimdi Kars’a gidiyorum bir de bunun dönüşü var” dedi.
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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