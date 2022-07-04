https://tr.sputniknews.com/20220704/perili-kosk-449-milyon-liradan-satisa-cikiyor-1058295312.html

'Perili Köşk' 449 milyon liradan satışa çıkıyor

'Perili Köşk' 449 milyon liradan satışa çıkıyor

İstanbul'daki Caddebostan Sahili'nde bulunan ve "Perili Köşk" olarak da bilinen Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla icra yoluyla satışa... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T17:46+0300

2022-07-04T17:46+0300

2022-07-04T17:46+0300

yaşam

köşk

istanbul

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İstanbul Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü satışa çıkarılacak. Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise satış ihalesi 3 Ekim tarihinde tekrar yapılacak.27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

istanbul

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köşk, istanbul