Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220704/peskov-putin-bideni-abdnin-bagimsizlik-gununde-tebrik-etmeyecek---1058283171.html
Peskov: Putin, Biden'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyecek
Peskov: Putin, Biden'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'un hasmane eylemleri nedeniyle bu yıl ABD Başkanı Joe Biden'ı 4 Temmuz... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T13:23+0300
2022-07-04T13:24+0300
kremlin
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051567764_0:1:3243:1825_1920x0_80_0_0_1071d5cc29f9085dffbc6bddeb5fe1c8.jpg
Günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Hayır, Devlet Başkanı Putin bu yıl tebrik telgrafı göndermeyecek. Bu, bu yıl ABD tarafından ülkemize uygulanan hasmane politikanın zirveye çıkmasıyla bağlantılı. Bu nedenle, bu koşullarda böyle bir tebrik mesajı göndermek uygun görülemez" ifadelerini kullandı. 'Şoygu, Putin'e rapor sunacak' Bu arada Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Putin'e rapor sunacağını bildirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051567764_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_e18a68a655a6f2ddbdcc7aa68be35b1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Putin, Biden'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyecek

13:23 04.07.2022 (güncellendi: 13:24 04.07.2022)
© Sputnik / Mikhail MetzelRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Sputnik / Mikhail Metzel
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'un hasmane eylemleri nedeniyle bu yıl ABD Başkanı Joe Biden'ı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyeceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Hayır, Devlet Başkanı Putin bu yıl tebrik telgrafı göndermeyecek. Bu, bu yıl ABD tarafından ülkemize uygulanan hasmane politikanın zirveye çıkmasıyla bağlantılı. Bu nedenle, bu koşullarda böyle bir tebrik mesajı göndermek uygun görülemez" ifadelerini kullandı.

'Şoygu, Putin'e rapor sunacak'

Bu arada Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Putin'e rapor sunacağını bildirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала