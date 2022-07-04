https://tr.sputniknews.com/20220704/peskov-putin-bideni-abdnin-bagimsizlik-gununde-tebrik-etmeyecek---1058283171.html
Peskov: Putin, Biden'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyecek
Peskov: Putin, Biden'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'un hasmane eylemleri nedeniyle bu yıl ABD Başkanı Joe Biden'ı 4 Temmuz... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T13:23+0300
2022-07-04T13:23+0300
2022-07-04T13:24+0300
kremlin
dmitriy peskov
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Hayır, Devlet Başkanı Putin bu yıl tebrik telgrafı göndermeyecek. Bu, bu yıl ABD tarafından ülkemize uygulanan hasmane politikanın zirveye çıkmasıyla bağlantılı. Bu nedenle, bu koşullarda böyle bir tebrik mesajı göndermek uygun görülemez" ifadelerini kullandı. 'Şoygu, Putin'e rapor sunacak' Bu arada Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Putin'e rapor sunacağını bildirdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Putin, Biden'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyecek
13:23 04.07.2022 (güncellendi: 13:24 04.07.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'un hasmane eylemleri nedeniyle bu yıl ABD Başkanı Joe Biden'ı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyeceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Hayır, Devlet Başkanı Putin bu yıl tebrik telgrafı göndermeyecek. Bu, bu yıl ABD tarafından ülkemize uygulanan hasmane politikanın zirveye çıkmasıyla bağlantılı. Bu nedenle, bu koşullarda böyle bir tebrik mesajı göndermek uygun görülemez" ifadelerini kullandı.
'Şoygu, Putin'e rapor sunacak'
Bu arada Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Putin'e rapor sunacağını bildirdi.