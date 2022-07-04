https://tr.sputniknews.com/20220704/peskov-putin-bideni-abdnin-bagimsizlik-gununde-tebrik-etmeyecek---1058283171.html

Peskov: Putin, Biden'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyecek

Peskov: Putin, Biden'ı ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tebrik etmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'un hasmane eylemleri nedeniyle bu yıl ABD Başkanı Joe Biden'ı 4 Temmuz... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T13:23+0300

2022-07-04T13:23+0300

2022-07-04T13:24+0300

kremlin

dmitriy peskov

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Hayır, Devlet Başkanı Putin bu yıl tebrik telgrafı göndermeyecek. Bu, bu yıl ABD tarafından ülkemize uygulanan hasmane politikanın zirveye çıkmasıyla bağlantılı. Bu nedenle, bu koşullarda böyle bir tebrik mesajı göndermek uygun görülemez" ifadelerini kullandı. 'Şoygu, Putin'e rapor sunacak' Bu arada Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Putin'e rapor sunacağını bildirdi.

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2022

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kremlin, dmitriy peskov