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Pilot uygulama başladı: Trafik ışıkları acil durumlar için değişecek
Pilot uygulama başladı: Trafik ışıkları acil durumlar için değişecek
Uygulama ile hem itfaiye veya ambulanslar kırmızı ışığa takılmayacak; hem de yol vermeye çalışan araçların neden olduğu trafik karmaşası son bulacak. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T12:11+0300
2022-07-04T12:11+0300
türkiye
trafik lambası
trafik
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Trafikte geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının kırmızı ışığa takılmasını engelleyecek projenin pilot uygulaması, İstanbul'da başladı. Fatih'te başlatılan projede, kavşakta kırmızı yanan trafik ışığı, 400 metre geriden gelen acil durum aracını algılayarak yeşile döndü. Bu uygulama ile hem itfaiye veya ambulanslar kırmızı ışığa takılmayacak hem de yol vermeye çalışan araçların neden olduğu trafik karmaşası son bulacak.İBB iştiraklerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş., dünyada da kullanılan 'V2x' teknolojisini geliştirerek, acil durum araçlarını trafikte önceliklendirecek bir projeye imza attı. Yoğun trafikte ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının geçişi sırasında yaşanan karmaşaya son verecek projenin pilot uygulaması Fatih'te başladı. Acil durum araçlarının trafik ışıklarına takılmadan hareket edebilmesini sağlayan sistemle, araçlara kırmızı yanan trafik ışığı, itfaiye ya da ambulansı algıladığında yeşile dönecek. Diğer sürücüler de yol vermeye çalışırken riske girmeden yeşil ışıkta geçiş yapabilecek.Proje, trafik yönetim sistemleri konusunda uzman mühendisler tarafından, V2x donanımlarının ulaşım yönetim sistemlerine entegre hale getirilmesiyle gerçekleştirdi. Projeyle ilgili bilgi veren İSBAK Akıllı Şehircilik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şefi Emine Aygün, "V2x dünyada akıllı ulaşım sistemleri ve otonom araç uygulamalarında yaygın olan bir teknolojidir. Biz de bu teknolojiyi sahayla entegre ederek kullanmayı amaçlıyoruz. Proje, acil durum araçlarını sinyalize kavşaklarda önceliklendirilerek, en az gecikmeyle kavşağı terk etmelerini amaçlıyor" dedi.Pilot uygulama için itfaiyenin en çok kullandığı güzergahın seçildiğini belirten Aygün, "Afet Koordinasyon Müdürlüğü ve Fatih İtfaiye Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda pilot bölge olarak Fatih'i seçtik. İtfaiyenin en çok kullandığı güzergah olduğu için bu kavşakta çalışma planladık. İtfaiye, ambulans gibi acil durum araçları üzerinde bulunan ünite, konumlarını yol kenarındaki sisteme iletiyor. Buradan da kavşak kontrol cihazına iletilerek, acil durum araçlarına özel program devreye giriyor" diye konuştu. Aygün, sistemin yaklaşık 400 metre geriden gelen acil durum aracını kavşak kontrol cihazına ilettiğini ifade ederek "Trafik ışığı kırmızı yanıyorsa, itfaiye aracı için yeşile dönüyor. Kavşak diğer kolları kapatarak güvenli geçişi tamamlıyor. Bu sistem can ve mal güvenliğini artırıyor. İtfaiyenin veya ambulansın hedef bölgeye ulaşırken, kavşakta yaşayacağı karmaşaya engel olarak, kaza riskini ortadan kaldırıyor. Bu çalışma ambulans ve itfaiye özelinde, bölge bölge yapılabilir" dedi.
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trafik lambası, trafik

Pilot uygulama başladı: Trafik ışıkları acil durumlar için değişecek

12:11 04.07.2022
© AATrafik lambası
Trafik lambası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA
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Uygulama ile hem itfaiye veya ambulanslar kırmızı ışığa takılmayacak; hem de yol vermeye çalışan araçların neden olduğu trafik karmaşası son bulacak.
Trafikte geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının kırmızı ışığa takılmasını engelleyecek projenin pilot uygulaması, İstanbul'da başladı. Fatih'te başlatılan projede, kavşakta kırmızı yanan trafik ışığı, 400 metre geriden gelen acil durum aracını algılayarak yeşile döndü. Bu uygulama ile hem itfaiye veya ambulanslar kırmızı ışığa takılmayacak hem de yol vermeye çalışan araçların neden olduğu trafik karmaşası son bulacak.
İBB iştiraklerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş., dünyada da kullanılan 'V2x' teknolojisini geliştirerek, acil durum araçlarını trafikte önceliklendirecek bir projeye imza attı. Yoğun trafikte ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının geçişi sırasında yaşanan karmaşaya son verecek projenin pilot uygulaması Fatih'te başladı. Acil durum araçlarının trafik ışıklarına takılmadan hareket edebilmesini sağlayan sistemle, araçlara kırmızı yanan trafik ışığı, itfaiye ya da ambulansı algıladığında yeşile dönecek. Diğer sürücüler de yol vermeye çalışırken riske girmeden yeşil ışıkta geçiş yapabilecek.
Proje, trafik yönetim sistemleri konusunda uzman mühendisler tarafından, V2x donanımlarının ulaşım yönetim sistemlerine entegre hale getirilmesiyle gerçekleştirdi. Projeyle ilgili bilgi veren İSBAK Akıllı Şehircilik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şefi Emine Aygün, "V2x dünyada akıllı ulaşım sistemleri ve otonom araç uygulamalarında yaygın olan bir teknolojidir. Biz de bu teknolojiyi sahayla entegre ederek kullanmayı amaçlıyoruz. Proje, acil durum araçlarını sinyalize kavşaklarda önceliklendirilerek, en az gecikmeyle kavşağı terk etmelerini amaçlıyor" dedi.
Pilot uygulama için itfaiyenin en çok kullandığı güzergahın seçildiğini belirten Aygün, "Afet Koordinasyon Müdürlüğü ve Fatih İtfaiye Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda pilot bölge olarak Fatih'i seçtik. İtfaiyenin en çok kullandığı güzergah olduğu için bu kavşakta çalışma planladık. İtfaiye, ambulans gibi acil durum araçları üzerinde bulunan ünite, konumlarını yol kenarındaki sisteme iletiyor. Buradan da kavşak kontrol cihazına iletilerek, acil durum araçlarına özel program devreye giriyor" diye konuştu.
Aygün, sistemin yaklaşık 400 metre geriden gelen acil durum aracını kavşak kontrol cihazına ilettiğini ifade ederek "Trafik ışığı kırmızı yanıyorsa, itfaiye aracı için yeşile dönüyor. Kavşak diğer kolları kapatarak güvenli geçişi tamamlıyor. Bu sistem can ve mal güvenliğini artırıyor. İtfaiyenin veya ambulansın hedef bölgeye ulaşırken, kavşakta yaşayacağı karmaşaya engel olarak, kaza riskini ortadan kaldırıyor. Bu çalışma ambulans ve itfaiye özelinde, bölge bölge yapılabilir" dedi.
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