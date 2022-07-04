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PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T12:36+0300
2022-07-04T12:36+0300
türkiye
milli istihbarat teşkilatı
operasyon
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Irak Gara'da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK-HPG Konsey Üyesi ve YJA-STAR’ın tepe yönetiminde yer alan Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir etkisiz hale getirildi.Hanım Demir, PKK’ya 1990’lı yıllarda katıldı. 2000’li yıllarda Irak Kandil alanına geçti ve örgüt içerisinde hızla yükseldi. Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldı.​2014 yılında YJA-STAR sorumlusu olarak Irak Sincar’a geçti. 2017’de örgütün kadın yapılanması olan PAJK meclis üyesi oldu.​Örgüt içerisinde önemli görevler üstlenen Hanım Demir, 2018 yılında, Medya Savunma Alanları Karargah sorumlusu oldu. 2019’da ise YJA-STAR yürütme kurulu üyesi oldu. Demir, 2021 yılında örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimlerin verildiği örgüte ait Apollo Akademiler sorumluluğuna getirildi. Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed’in 2021’de MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrasında bu görev Hanım Demir’e verildi.​Örgüt içinde önemli bir yere sahip olan Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konseyi ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi.
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milli istihbarat teşkilatı, operasyon

PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

12:36 04.07.2022
© FotoğrafPKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Fotoğraf
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.
Irak Gara'da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK-HPG Konsey Üyesi ve YJA-STAR’ın tepe yönetiminde yer alan Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir etkisiz hale getirildi.
Hanım Demir, PKK’ya 1990’lı yıllarda katıldı. 2000’li yıllarda Irak Kandil alanına geçti ve örgüt içerisinde hızla yükseldi. Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldı.

​2014 yılında YJA-STAR sorumlusu olarak Irak Sincar’a geçti. 2017’de örgütün kadın yapılanması olan PAJK meclis üyesi oldu.

​Örgüt içerisinde önemli görevler üstlenen Hanım Demir, 2018 yılında, Medya Savunma Alanları Karargah sorumlusu oldu. 2019’da ise YJA-STAR yürütme kurulu üyesi oldu. Demir, 2021 yılında örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimlerin verildiği örgüte ait Apollo Akademiler sorumluluğuna getirildi. Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed’in 2021’de MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrasında bu görev Hanım Demir’e verildi.

​Örgüt içinde önemli bir yere sahip olan Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konseyi ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi.
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