https://tr.sputniknews.com/20220704/polonya-basbakani-morawieckiden-abye-yesil-enerjiden-vazgecme-cagrisi-1058308618.html
Polonya Başbakanı Morawiecki’den AB’ye yeşil enerjiden vazgeçme çağrısı
Polonya Başbakanı Morawiecki’den AB’ye yeşil enerjiden vazgeçme çağrısı
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği’nin (AB), enerji güvenliğini sağlamak için geçici olarak yeşil enerjiden vazgeçerek kömür dahil geleneksel... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T23:51+0300
2022-07-04T23:51+0300
2022-07-04T23:52+0300
dünya
mateusz morawiecki
polonya
yeşil enerji
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Morawiecki, Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Yeşil geçiş, temel güvenlik pahasına yapılamaz. Durum bizi buna mecbur ediyorsa geçici olarak geleneksel enerji kaynaklarına geri dönmekten çekinmemeliyiz. Kömüre kısa vadeli dönüş, iddialı iklim hedeflerimizi ertelemek anlamına gelse bile güçlü Avrupa toplumunu sürdürmek için gerekli koşul olabilir” ifadesini kullandı.AB’deki enflasyona, yakıt kıtlığına ve enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Morawiecki, Polonya hükümetinin “uzun zamandır, enerji fiyatlarındaki yapay artışı engelleyecek değişikliklere” çağırdığını yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/yesil-enerji-konusunda-herkes-populist-suslu-cumleler-kuruyor-ama-kimse-uzerine-duseni-yapmiyor-1050511543.html
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mateusz morawiecki, polonya, yeşil enerji
Polonya Başbakanı Morawiecki’den AB’ye yeşil enerjiden vazgeçme çağrısı
23:51 04.07.2022 (güncellendi: 23:52 04.07.2022) Abone ol
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği’nin (AB), enerji güvenliğini sağlamak için geçici olarak yeşil enerjiden vazgeçerek kömür dahil geleneksel enerji kaynaklarının kullanımına geri dönmesi gerektiğini belirtti.
Morawiecki, Financial
Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Yeşil geçiş, temel güvenlik pahasına yapılamaz. Durum bizi buna mecbur ediyorsa geçici olarak geleneksel enerji kaynaklarına geri dönmekten çekinmemeliyiz. Kömüre kısa vadeli dönüş, iddialı iklim hedeflerimizi ertelemek anlamına gelse bile güçlü Avrupa toplumunu sürdürmek için gerekli koşul olabilir” i
fadesini kullandı.
AB’deki enflasyona, yakıt kıtlığına ve enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Morawiecki, Polonya hükümetinin “uzun zamandır, enerji fiyatlarındaki yapay artışı engelleyecek değişikliklere” çağırdığını yazdı.