https://tr.sputniknews.com/20220704/polonya-basbakani-morawieckiden-abye-yesil-enerjiden-vazgecme-cagrisi-1058308618.html

Polonya Başbakanı Morawiecki’den AB’ye yeşil enerjiden vazgeçme çağrısı

Polonya Başbakanı Morawiecki’den AB’ye yeşil enerjiden vazgeçme çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği’nin (AB), enerji güvenliğini sağlamak için geçici olarak yeşil enerjiden vazgeçerek kömür dahil geleneksel... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T23:51+0300

2022-07-04T23:51+0300

2022-07-04T23:52+0300

dünya

mateusz morawiecki

polonya

yeşil enerji

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Morawiecki, Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Yeşil geçiş, temel güvenlik pahasına yapılamaz. Durum bizi buna mecbur ediyorsa geçici olarak geleneksel enerji kaynaklarına geri dönmekten çekinmemeliyiz. Kömüre kısa vadeli dönüş, iddialı iklim hedeflerimizi ertelemek anlamına gelse bile güçlü Avrupa toplumunu sürdürmek için gerekli koşul olabilir” ifadesini kullandı.AB’deki enflasyona, yakıt kıtlığına ve enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Morawiecki, Polonya hükümetinin “uzun zamandır, enerji fiyatlarındaki yapay artışı engelleyecek değişikliklere” çağırdığını yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20211105/yesil-enerji-konusunda-herkes-populist-suslu-cumleler-kuruyor-ama-kimse-uzerine-duseni-yapmiyor-1050511543.html

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mateusz morawiecki, polonya, yeşil enerji