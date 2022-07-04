https://tr.sputniknews.com/20220704/rtukten-siddet-icerikli-yayinlara-son-uyari-reyting-kaygisi-asla-insanlik-onurunun-onune-gecmemeli-1058282439.html

RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara son uyarı: Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemeli

RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara son uyarı: Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemeli

RTÜK’ten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T13:02+0300

2022-07-04T13:02+0300

2022-07-04T13:06+0300

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

türkiye

şiddet

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158344_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_e236745f7b3aa86c4a3b7dea13c0bbe8.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından haber bültenleri başta olmak üzere şiddet içerikli yayınlara dair ‘son uyarı’ niteliğinde açıklama yapıldı. Kurul'da görevli meslek uzmanlarınca yapılan içerik analizlerinde şiddet içeren görüntülerin ekranlarda çok fazla yer aldığının tespit edildiği belirtildi.Şiddet içerikli yayınların sadece haber bültenleriyle sınırlı kalmadığı kaydedilen RTÜK açıklamasında, dizi ve filmlerde de şiddet içerikli görüntülere yer verildiği, ekranlardaki şiddetin toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olduğu anlatıldı. Şiddet içerikleri yayınlara ilişkin şikayetlerin geldiği hatırlatılarak, bu yayınların izleyicilerde ciddi bir psikolojik travmaya neden olduğu aktarıldı.RTÜK tarafından şiddet içerikli yayınların önlenmesi hususunda birçok kurum ve kuruluşa önemli sorumluluklar düştüğü vurgulanırken, RTÜK’ün ekranları şiddetten arındırmak için yalnızca cezalandırma değil her türlü mücadeleyi gösterdiği dile getirildi.‘Milletimize büyük bir haksızlıktır’Yapılan açıklamada RTÜK tarafından önemli görülen noktalara şu cümlelerle dikkat çekildi:‘Şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır’Açıklamaya gelinen durumda yeni bir düzenlemenin şart olduğu not düşülerek şöyle devam edildi:RTÜK’ün açıklamasında, şiddetle alakalı yayınların titizlikle takip edileceği belirtilerek “Bu bilgilendirme, Üst Kurul olarak daha önce defalarca yaptığımız hatırlatmalarımızın ardından yayıncılarımıza son kez ikazımızdır” ifadeleriyle yayıncılara uyarı yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220204/rtukten-esra-erolda-programi-icin-atvye-ceza--1053480687.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), şiddet, uyarı