https://tr.sputniknews.com/20220704/rus-ust-segment-arac-firmasi-aurus-ilk-hidrojen-yakitli-sedan-aracini-tanitti-1058295824.html

Rus üst segment araç firması Aurus, ilk hidrojen yakıtlı sedan aracını tanıttı

Rus üst segment araç firması Aurus, ilk hidrojen yakıtlı sedan aracını tanıttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in limuzinini de üreten üst segment araç firması Aurus, bu kez de hidrojen yakıtlı sedan otomobilini tanıttı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T17:52+0300

2022-07-04T17:52+0300

2022-07-04T17:52+0300

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rusya

aurus

yekaterinburg

araba

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’de başkanlık yemin törenine geldiği yerli ve zırhlı limuzin Aurus Senat’ı üreten Aurus firmasından yeni bir atılım geldi.Firma Yekaterinburg’da gerçekleşen İnnoprom isimli forumda hidrojen yakıtlı ilk sedan aracını kamuoyuna gösterdi.Rus basınının aktardığına göre şu anda aracın sadece numunesi bulunuyor ve seri üretime henüz başlanmadı.Araç hem elektrik hem de hidrojen yakıtı ile çalışabiliyor, 4 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor, tam depo ile menzili ise 600 km.Aurus forumda ayrıca ilk motosikletini de tanıttı.

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rusya, aurus, yekaterinburg, araba