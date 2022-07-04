https://tr.sputniknews.com/20220704/rus-ust-segment-arac-firmasi-aurus-ilk-hidrojen-yakitli-sedan-aracini-tanitti-1058295824.html
Rus üst segment araç firması Aurus, ilk hidrojen yakıtlı sedan aracını tanıttı
Rus üst segment araç firması Aurus, ilk hidrojen yakıtlı sedan aracını tanıttı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in limuzinini de üreten üst segment araç firması Aurus, bu kez de hidrojen yakıtlı sedan otomobilini tanıttı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T17:52+0300
2022-07-04T17:52+0300
2022-07-04T17:52+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’de başkanlık yemin törenine geldiği yerli ve zırhlı limuzin Aurus Senat’ı üreten Aurus firmasından yeni bir atılım geldi.Firma Yekaterinburg’da gerçekleşen İnnoprom isimli forumda hidrojen yakıtlı ilk sedan aracını kamuoyuna gösterdi.Rus basınının aktardığına göre şu anda aracın sadece numunesi bulunuyor ve seri üretime henüz başlanmadı.Araç hem elektrik hem de hidrojen yakıtı ile çalışabiliyor, 4 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor, tam depo ile menzili ise 600 km.Aurus forumda ayrıca ilk motosikletini de tanıttı.
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rusya, aurus, yekaterinburg, araba
Rus üst segment araç firması Aurus, ilk hidrojen yakıtlı sedan aracını tanıttı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in limuzinini de üreten üst segment araç firması Aurus, bu kez de hidrojen yakıtlı sedan otomobilini tanıttı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’de başkanlık yemin törenine geldiği yerli ve zırhlı limuzin Aurus Senat’ı üreten Aurus firmasından yeni bir atılım geldi.
Firma Yekaterinburg’da gerçekleşen İnnoprom isimli forumda hidrojen yakıtlı ilk sedan aracını kamuoyuna gösterdi.
Rus basınının aktardığına göre şu anda aracın sadece numunesi bulunuyor ve seri üretime henüz başlanmadı.
Araç hem elektrik hem de hidrojen yakıtı ile çalışabiliyor, 4 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor, tam depo ile menzili ise 600 km.
Aurus forumda ayrıca ilk motosikletini de tanıttı.