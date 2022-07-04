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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kınadıklarını belirtti. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T22:40+0300
2022-07-04T22:42+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
rus
rusya
tartus
savaş uçağı
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İsrail savaş uçaklarının 2 Temmuz’da Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedefleri vurduğunu anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonucu 2 sivilin yaralandığını, sivil altyapıda büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.Açıklamada, “Bir kez daha altını çiziyoruz ki, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kesinlikle kabul edilemez. Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal eden sorumsuzca yapılan bu tür eylemleri tüm kararlılıkla kınıyor, bu saldırılara koşulsuz olarak son verilmesini talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.
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rusya dışişleri bakanlığı, rus, rusya, tartus, savaş uçağı, israil

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına kınama

22:40 04.07.2022 (güncellendi: 22:42 04.07.2022)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kınadıklarını belirtti.
İsrail savaş uçaklarının 2 Temmuz’da Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedefleri vurduğunu anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonucu 2 sivilin yaralandığını, sivil altyapıda büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.
Açıklamada, “Bir kez daha altını çiziyoruz ki, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kesinlikle kabul edilemez. Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal eden sorumsuzca yapılan bu tür eylemleri tüm kararlılıkla kınıyor, bu saldırılara koşulsuz olarak son verilmesini talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.
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