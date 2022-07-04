https://tr.sputniknews.com/20220704/rusya-disisleri-bakanligindan-israilin-suriyeye-yonelik-hava-saldirilarina-kinama-1058304738.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kınadıklarını belirtti. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

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rusya dışişleri bakanlığı

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rusya

tartus

savaş uçağı

israil

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İsrail savaş uçaklarının 2 Temmuz’da Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedefleri vurduğunu anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonucu 2 sivilin yaralandığını, sivil altyapıda büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.Açıklamada, “Bir kez daha altını çiziyoruz ki, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kesinlikle kabul edilemez. Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal eden sorumsuzca yapılan bu tür eylemleri tüm kararlılıkla kınıyor, bu saldırılara koşulsuz olarak son verilmesini talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.

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rusya dışişleri bakanlığı, rus, rusya, tartus, savaş uçağı, israil