https://tr.sputniknews.com/20220704/rusya-kovid-19-nedeniyle-uygulanan-sinir-gecisi-kisitlamalarini-kaldiriyor--1058282859.html
Rusya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır geçişi kısıtlamalarını kaldırıyor
Rusya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır geçişi kısıtlamalarını kaldırıyor
Rusya hükümeti, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin sınırlarından geçişle ilgili getirilen kısıtlamaların tamamını 15 Temmuz itibarıyla kaldıracak. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T13:10+0300
2022-07-04T13:10+0300
2022-07-04T13:10+0300
dünya
rusya
tatyana golikova
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058282947_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1cd53a16cfe003360a8b5a1c8273c31a.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 15 Temmuz itibarı ile 16 Mart 2020 tarihli hükümet kararı ile getirilen, ülkenin sınırlarının geçişine ilişkin getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kararla karayolu taşımacılığı ile sınır geçişlerine ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmış oldu. Deniz ve havadan ulaşımla ülkeye girişler ile ilgili kısıtlamalar 14 Haziran’dan itibaren kaldırılmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bu ay başında salgın durumundaki iyileşme nedeniyle daha önce alınan tedbirleri kaldırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/rusyada-pandemi-nedeniyle-getirilen-tum-kisitlamalar-kaldirildi---1058185110.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058282947_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_966e797a1a5a34b151a6338a8a6df6b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, tatyana golikova, kovid-19
Rusya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır geçişi kısıtlamalarını kaldırıyor
Abone ol
Rusya hükümeti, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin sınırlarından geçişle ilgili getirilen kısıtlamaların tamamını 15 Temmuz itibarıyla kaldıracak.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 15 Temmuz itibarı ile 16 Mart 2020 tarihli hükümet kararı ile getirilen, ülkenin sınırlarının geçişine ilişkin getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Bu kararla karayolu taşımacılığı ile sınır geçişlerine ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmış oldu.
Deniz ve havadan ulaşımla ülkeye girişler ile ilgili kısıtlamalar 14 Haziran’dan itibaren kaldırılmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bu ay başında salgın durumundaki iyileşme nedeniyle daha önce alınan tedbirleri kaldırmıştı.