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Rusya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır geçişi kısıtlamalarını kaldırıyor
Rusya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır geçişi kısıtlamalarını kaldırıyor
Rusya hükümeti, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin sınırlarından geçişle ilgili getirilen kısıtlamaların tamamını 15 Temmuz itibarıyla kaldıracak. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T13:10+0300
2022-07-04T13:10+0300
dünya
rusya
tatyana golikova
kovid-19
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 15 Temmuz itibarı ile 16 Mart 2020 tarihli hükümet kararı ile getirilen, ülkenin sınırlarının geçişine ilişkin getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kararla karayolu taşımacılığı ile sınır geçişlerine ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmış oldu. Deniz ve havadan ulaşımla ülkeye girişler ile ilgili kısıtlamalar 14 Haziran’dan itibaren kaldırılmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bu ay başında salgın durumundaki iyileşme nedeniyle daha önce alınan tedbirleri kaldırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/rusyada-pandemi-nedeniyle-getirilen-tum-kisitlamalar-kaldirildi---1058185110.html
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rusya, tatyana golikova, kovid-19

Rusya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır geçişi kısıtlamalarını kaldırıyor

13:10 04.07.2022
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya/ Kovid-19
Rusya/ Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya hükümeti, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin sınırlarından geçişle ilgili getirilen kısıtlamaların tamamını 15 Temmuz itibarıyla kaldıracak.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 15 Temmuz itibarı ile 16 Mart 2020 tarihli hükümet kararı ile getirilen, ülkenin sınırlarının geçişine ilişkin getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Bu kararla karayolu taşımacılığı ile sınır geçişlerine ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmış oldu.
Deniz ve havadan ulaşımla ülkeye girişler ile ilgili kısıtlamalar 14 Haziran’dan itibaren kaldırılmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bu ay başında salgın durumundaki iyileşme nedeniyle daha önce alınan tedbirleri kaldırmıştı.
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
KORONAVİRÜS
Rusya’da pandemi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı
1 Temmuz, 10:22
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