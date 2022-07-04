https://tr.sputniknews.com/20220704/rusya-kovid-19-nedeniyle-uygulanan-sinir-gecisi-kisitlamalarini-kaldiriyor--1058282859.html

Rusya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır geçişi kısıtlamalarını kaldırıyor

Rusya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sınır geçişi kısıtlamalarını kaldırıyor

Rusya hükümeti, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin sınırlarından geçişle ilgili getirilen kısıtlamaların tamamını 15 Temmuz itibarıyla kaldıracak. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T13:10+0300

2022-07-04T13:10+0300

2022-07-04T13:10+0300

dünya

rusya

tatyana golikova

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058282947_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1cd53a16cfe003360a8b5a1c8273c31a.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 15 Temmuz itibarı ile 16 Mart 2020 tarihli hükümet kararı ile getirilen, ülkenin sınırlarının geçişine ilişkin getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kararla karayolu taşımacılığı ile sınır geçişlerine ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmış oldu. Deniz ve havadan ulaşımla ülkeye girişler ile ilgili kısıtlamalar 14 Haziran’dan itibaren kaldırılmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bu ay başında salgın durumundaki iyileşme nedeniyle daha önce alınan tedbirleri kaldırmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/rusyada-pandemi-nedeniyle-getirilen-tum-kisitlamalar-kaldirildi---1058185110.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, tatyana golikova, kovid-19