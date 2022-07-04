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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/rusya-ukrayna-ordusunun-lugansktan-geri-cekilmekte-olan-bazi-birlikleriyle-iletisimi-koptu-1058281661.html
Rusya: Ukrayna ordusunun Lugansk’tan geri çekilmekte olan bazı birlikleriyle iletişimi koptu
Rusya: Ukrayna ordusunun Lugansk’tan geri çekilmekte olan bazı birlikleriyle iletişimi koptu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyondaki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Donetsk Halk... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T12:40+0300
2022-07-04T12:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
lugansk
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Konaşenkov, Rus güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’indeki (LHC) hücum operasyonları sayesinde Ukrayna ordusunun komuta merkezi ile Lugansk’tan geri çekilmekte olan 10. hücum tugayı ile 72. ve 115. mekanize birlikleri üstündeki kontrolünü kaybettiğini ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün bu açıklaması, Lugansk bölgesinin tamamının kontrolünün LHC ve onları destekleyen Rusya güçlerine geçtiğinin dün ilan edilmesini izledi.Bununla beraber Konaşenkov, Ukrayna ordusunun 92. mekanize tugayı ile 40. topçu birliğinin Harkov’daki geçici konuşlanma noktalarının da Rusya güçleri tarafından vurulduğunu kaydetti. Söz konusu konuşlanma noktalarında yaklaşık 200 Ukraynalı asker ile 19 parça teçhizatın bulunduğu belirtildi. Bu noktalarda yer alan Grad roket sistemlerinin de Rus güçlerinin operasyonuyla imha edildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220630/rusya-zmeyniy-adasindaki-garnizonunu-cekti-1058134192.html
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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, lugansk, igor konaşenkov

Rusya: Ukrayna ordusunun Lugansk’tan geri çekilmekte olan bazı birlikleriyle iletişimi koptu

12:40 04.07.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya'nın Donbass Operasyonu
Rusya'nın Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyondaki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bulunan Yasnaya Polyana yerleşim yerinde bir Rus avcı uçağının, Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 jetini düşürdüğünü belirtti.
Konaşenkov, Rus güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’indeki (LHC) hücum operasyonları sayesinde Ukrayna ordusunun komuta merkezi ile Lugansk’tan geri çekilmekte olan 10. hücum tugayı ile 72. ve 115. mekanize birlikleri üstündeki kontrolünü kaybettiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün bu açıklaması, Lugansk bölgesinin tamamının kontrolünün LHC ve onları destekleyen Rusya güçlerine geçtiğinin dün ilan edilmesini izledi.
Bununla beraber Konaşenkov, Ukrayna ordusunun 92. mekanize tugayı ile 40. topçu birliğinin Harkov’daki geçici konuşlanma noktalarının da Rusya güçleri tarafından vurulduğunu kaydetti. Söz konusu konuşlanma noktalarında yaklaşık 200 Ukraynalı asker ile 19 parça teçhizatın bulunduğu belirtildi. Bu noktalarda yer alan Grad roket sistemlerinin de Rus güçlerinin operasyonuyla imha edildiği kaydedildi.
Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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30 Haziran , 11:57
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