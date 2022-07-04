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‘Rusya’da Türkiye turları yüzde 50 pahalandı’
‘Rusya’da Türkiye turları yüzde 50 pahalandı’
İzvestiya’nın aktardığına göre, Rus tur şirketlerinden kaynaklar Türkiye turlarının geçen yıla kıyasla yüzde 50 daha pahalı olduğunu söyledi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T14:18+0300
2022-07-04T14:19+0300
dünya
rusya
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İzvestiya’ya konuşan Level.travel, Tez Tour, Ostrovok şirketleri ve başka tur operatörlerinden uzmanlar Türkiye turlarının geçen yıla kıyasla yüzde 50 pahalandığını kaydetti.Uzmanların aktardığı bilgilere göre, bir haftalık iki kişilik Türkiye tatili için ortalama fiyat 115 bin rubleden 172 bin rubleye çıktı.Fiyatlardaki artışın temel sebebi olarak uçuşlardaki fiyat artışı gösteriliyor. Zira Rus havayolu şirketlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 3 saat sürmesi gereken yolculuk 5 saate çıkıyor.Fiyat artışının arkasındaki bir diğer neden de Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi.Öte yandan fiyat artışlarına rağmen otellerde yüksek doluluk oranı gözleniyor. Otellerin çoğu yerli turistle dolu olduğu için kalan diğer otellerde fiyat artışı yaşanıyor.Ruslar arasındaki en popüler tatil güzergahları ise Antalya (satın alınan turların yüzde 35’i), Kemer (yüzde 28), Side (yüzde 20), Muğla (yüzde 9) ve Belek (yüzde 6) oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220701/rusyadan-turkiyeye-turist-akisi-ucak-bileti-sorunu-nedeniyle-yari-yariya-azaldi-1058205161.html
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rusya, tur, türkiye, pahalı

‘Rusya’da Türkiye turları yüzde 50 pahalandı’

14:18 04.07.2022 (güncellendi: 14:19 04.07.2022)
© AARus turist
Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA
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İzvestiya’nın aktardığına göre, Rus tur şirketlerinden kaynaklar Türkiye turlarının geçen yıla kıyasla yüzde 50 daha pahalı olduğunu söyledi.
İzvestiya’ya konuşan Level.travel, Tez Tour, Ostrovok şirketleri ve başka tur operatörlerinden uzmanlar Türkiye turlarının geçen yıla kıyasla yüzde 50 pahalandığını kaydetti.
Uzmanların aktardığı bilgilere göre, bir haftalık iki kişilik Türkiye tatili için ortalama fiyat 115 bin rubleden 172 bin rubleye çıktı.
Fiyatlardaki artışın temel sebebi olarak uçuşlardaki fiyat artışı gösteriliyor. Zira Rus havayolu şirketlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 3 saat sürmesi gereken yolculuk 5 saate çıkıyor.
Fiyat artışının arkasındaki bir diğer neden de Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi.
Öte yandan fiyat artışlarına rağmen otellerde yüksek doluluk oranı gözleniyor. Otellerin çoğu yerli turistle dolu olduğu için kalan diğer otellerde fiyat artışı yaşanıyor.
Ruslar arasındaki en popüler tatil güzergahları ise Antalya (satın alınan turların yüzde 35’i), Kemer (yüzde 28), Side (yüzde 20), Muğla (yüzde 9) ve Belek (yüzde 6) oldu.
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