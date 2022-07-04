https://tr.sputniknews.com/20220704/silivride-silahli-kavga-4u-agir-10-yarali--1058268155.html

Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı

Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T03:45+0300

2022-07-04T03:45+0300

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silivri

türkiye

silahlı kavga

yaralı

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Silivri Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Polis, Silivri Devlet Hastanesi önü ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

silivri

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silivri, silahlı kavga, yaralı