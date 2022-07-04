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Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı
Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı
Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T03:45+0300
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silivri
türkiye
silahlı kavga
yaralı
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Silivri Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Polis, Silivri Devlet Hastanesi önü ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
silivri
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silivri, silahlı kavga, yaralı

Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı

03:45 04.07.2022 (güncellendi: 03:52 04.07.2022)
© İHASilivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı
Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
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Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.
Silivri Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.
Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
Polis, Silivri Devlet Hastanesi önü ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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