https://tr.sputniknews.com/20220704/super-ligde-2022-2023-sezonunun-fikstur-cekimi-yapildi-1058301416.html

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T21:03+0300

2022-07-04T21:03+0300

2022-07-04T21:04+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

spor

yeni sezon

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren lige ara verilecek.23 Aralık'tan itibaren tekrar devam edilecek sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, yeni sezon