https://tr.sputniknews.com/20220704/super-ligde-2022-2023-sezonunun-fikstur-cekimi-yapildi-1058301416.html
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T21:03+0300
2022-07-04T21:03+0300
2022-07-04T21:04+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
spor
yeni sezon
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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren lige ara verilecek.23 Aralık'tan itibaren tekrar devam edilecek sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, yeni sezon
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
21:03 04.07.2022 (güncellendi: 21:04 04.07.2022) Abone ol
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren lige ara verilecek.
23 Aralık'tan itibaren tekrar devam edilecek sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.