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https://tr.sputniknews.com/20220704/suudi-arabistanda-ust-duzey-gorevlere-kadinlarin-da-aralarinda-oldugu-atamalar-yapildi-1058269482.html
Suudi Arabistan'da üst düzey görevlere kadınların da aralarında olduğu atamalar yapıldı
Suudi Arabistan'da üst düzey görevlere kadınların da aralarında olduğu atamalar yapıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in çıkardığı kararnamelerle Bakanlar Kurulu Genel Sekreterini görevden aldığı ve iki kadını üst düzey görevlere... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T06:16+0300
2022-07-04T06:16+0300
dünya
suudi arabistan
atama
kadın
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Abdurrahman bin Ayyaf Al Mukrin görevinden alınarak Kraliyet Divanı müsteşarlığına getirildi. Al Mukrin'den boşalan koltuğa kimin oturacağına ilişkin bilgi verilmedi.Kararnameyle Prenses Hayfa bint Muhammed Al Suud Turizm Bakan Yardımcılığına, Eş-Şeyhane el-Azzaz ise Bakanlar Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi.Yerel basına göre Azzaz, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.Ülkede, son yıllarda kadına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesine ve bazı düzenlemelerle kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesine çalışılıyor.
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suudi arabistan, atama, kadın

Suudi Arabistan'da üst düzey görevlere kadınların da aralarında olduğu atamalar yapıldı

06:16 04.07.2022
© AP PhotoSuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AP Photo
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in çıkardığı kararnamelerle Bakanlar Kurulu Genel Sekreterini görevden aldığı ve iki kadını üst düzey görevlere getirdiği belirtildi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Abdurrahman bin Ayyaf Al Mukrin görevinden alınarak Kraliyet Divanı müsteşarlığına getirildi. Al Mukrin'den boşalan koltuğa kimin oturacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Kararnameyle Prenses Hayfa bint Muhammed Al Suud Turizm Bakan Yardımcılığına, Eş-Şeyhane el-Azzaz ise Bakanlar Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi.
Yerel basına göre Azzaz, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.
Ülkede, son yıllarda kadına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesine ve bazı düzenlemelerle kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesine çalışılıyor.
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