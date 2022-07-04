https://tr.sputniknews.com/20220704/ttbden-koronavirus-uyarisi-maskeye-geri-donulmeli-1058269876.html

TTB'den koronavirüs uyarısı: Maskeye geri dönülmeli

TTB'den koronavirüs uyarısı: Maskeye geri dönülmeli

Türk Tabipleri Birliği, Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanması üzerine, çocukları kapsayacak şekilde aşıların başlatılması, kapalı ortamda maskeye geri... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T06:46+0300

2022-07-04T06:46+0300

2022-07-04T06:46+0300

koronavirüs

ttb

koronavirüs

maske

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşanması üzerine hükümete çağrıda bulundu.TTB’den yapılan açıklamada, “COVID-19 vaka sayılarında artış görülmektedir. Başta riskli yurttaşlar olmak üzere durma noktasına gelen aşılanma çocukları da kapsayacak şekilde başlatılmalı, kapalı ortamlarda maskeye geri dönülmeli, testler artırılmalı, veriler test sayılarıyla birlikte günlük paylaşılmalıdır” denildi.Vaka sayısında artışSağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 13-19 Haziran 2022’de 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran 2022’de 26 bin 635’e yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini belirterek, günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda 4 bine doğru ilerlediğini ifade etti.Türkiye genelinde 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 85, 1. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 93.

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ttb, koronavirüs, maske