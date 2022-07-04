Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-bugun-haziran-ayi-enflasyon-rakamlarini-duyuracak-1058269313.html
TÜİK, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak
TÜİK, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T05:52+0300
2022-07-04T05:56+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg
TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. 6 aylık enflasyon oranı bugün ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.TRT Haber'de yer alan habere göre kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_57:0:942:664_1920x0_80_0_0_9b3f0cecee71e0681146f86dcf4da186.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon

TÜİK, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak

05:52 04.07.2022 (güncellendi: 05:56 04.07.2022)
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek.
TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. 6 aylık enflasyon oranı bugün ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.
Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.
TRT Haber'de yer alan habere göre kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала