https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-bugun-haziran-ayi-enflasyon-rakamlarini-duyuracak-1058269313.html
TÜİK, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak
TÜİK, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T05:52+0300
2022-07-04T05:52+0300
2022-07-04T05:56+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. 6 aylık enflasyon oranı bugün ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.TRT Haber'de yer alan habere göre kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
TÜİK, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak
05:52 04.07.2022 (güncellendi: 05:56 04.07.2022) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek.
TÜİK, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. 6 aylık enflasyon oranı bugün ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.
Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.
TRT Haber'de yer alan habere
göre kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.