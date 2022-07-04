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https://tr.sputniknews.com/20220704/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-7862--1058273812.html
TÜİK: Yıllık enflasyon haziranda yüzde 78.6'ya çıktı
TÜİK: Yıllık enflasyon haziranda yüzde 78.6'ya çıktı
Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4.95 artarken yıllık bazda yüzde 78.62 oldu. Memur ve emekli maaşlarına gelecek enflasyon farkı yüzde 42.35 olarak... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T10:02+0300
2022-07-04T10:20+0300
tüik
maaş
enflasyon
memur
emekli
ssk
bağkur
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 4.95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78.62'ya çıktı. Tüketici fiyatları Ocak-Haziran döneminde yüzde 42.35 artış gösterdi. Böylece, memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41.69, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42.35 oldu.Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 6.77 artarken, yıllık üretici fiyatları yüzde 138.31 arttı.Yıllık en fazla artış ulaştırmaYıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.Ana harcama grupları itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu.Enflasyon açısından öncü gösterge olarak kabul edilen İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Haziran'da yıllık yüzde 94,19 artmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/enag-enflasyon-haziranda-yillik-yuzde-1755e-yukseldi-1058272942.html
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tüik, maaş, enflasyon, memur, emekli, ssk, bağkur

TÜİK: Yıllık enflasyon haziranda yüzde 78.6'ya çıktı

10:02 04.07.2022 (güncellendi: 10:20 04.07.2022)
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market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA
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Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4.95 artarken yıllık bazda yüzde 78.62 oldu. Memur ve emekli maaşlarına gelecek enflasyon farkı yüzde 42.35 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.
Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 4.95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78.62'ya çıktı.
Tüketici fiyatları Ocak-Haziran döneminde yüzde 42.35 artış gösterdi. Böylece, memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41.69, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42.35 oldu.
Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 6.77 artarken, yıllık üretici fiyatları yüzde 138.31 arttı.

Yıllık en fazla artış ulaştırma

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu.
Enflasyon açısından öncü gösterge olarak kabul edilen İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Haziran'da yıllık yüzde 94,19 artmıştı.
Pazar, gram biber - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi
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