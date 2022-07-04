https://tr.sputniknews.com/20220704/turkiye-akdeniz-oyunlarinin-9uncu-gununde-12-madalya-aldi-1058268272.html
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T04:02+0300
2022-07-04T04:02+0300
2022-07-04T04:02+0300
spor
madalya
türkiye
cezayir
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Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 9'uncu günü tamamlandı.Organizasyonda pazar günü 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9'uncu günün sonunda, 41 altın, 23 gümüş, 32 bronz toplam 96 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.Sıralamada İtalya 2'nci sıradaki yerini korurken, Fransa, ev sahibi Cezayir'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.Gün gün madalya sayısıTürkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:
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madalya, türkiye, cezayir
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 9'uncu günü tamamlandı.
Organizasyonda pazar günü 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9'uncu günün sonunda, 41 altın, 23 gümüş, 32 bronz toplam 96 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.
Sıralamada İtalya 2'nci sıradaki yerini korurken, Fransa, ev sahibi Cezayir'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.
Gün gün madalya sayısı
Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:
İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.
Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.
Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.
Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.
Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.
Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.
Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.
Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.