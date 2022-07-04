https://tr.sputniknews.com/20220704/ulastirma-bakani-karaismailoglu-marmarayda-ayakta-yolculuk-yapti-1058283388.html

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı

Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaparken görüntülendi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T13:23+0300

2022-07-04T13:23+0300

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adil karaismailoğlu

politika

marmaray

yolculuk

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı. Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı görülürken, bu anların kim tarafından kayıt altına alındığı henüz bilinmiyor.Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.

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adil karaismailoğlu, marmaray, yolculuk