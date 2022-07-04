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https://tr.sputniknews.com/20220704/ulastirma-bakani-karaismailoglu-marmarayda-ayakta-yolculuk-yapti-1058283388.html
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı
Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaparken görüntülendi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T13:23+0300
2022-07-04T13:46+0300
adil karaismailoğlu
politika
marmaray
yolculuk
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı. Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı görülürken, bu anların kim tarafından kayıt altına alındığı henüz bilinmiyor.Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.
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adil karaismailoğlu, marmaray, yolculuk

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı

13:23 04.07.2022 (güncellendi: 13:46 04.07.2022)
© TwitterAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Twitter
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Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'da ayakta yolculuk yaparken görüntülendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı. Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı görülürken, bu anların kim tarafından kayıt altına alındığı henüz bilinmiyor.
Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.
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