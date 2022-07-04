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https://tr.sputniknews.com/20220704/van-valiligi-kacak-gocmenleri-tasiyan-araca-ates-acilmis-bir-gocmen-maalesef-hayatini-kaybetmistir-1058266419.html
Van Valiliği: Kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılmış, bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiştir
Van Valiliği: Kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılmış, bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiştir
Van'ın Saray ilçesi kırsalında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T01:47+0300
2022-07-04T01:51+0300
van
ateş açma
midibüs
kaçak göçmenler
türkiye
van valiliği
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Van'ın Saray ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada lastiklerine ateş açılarak durdurulan araçtaki 40 kaçak göçmenden birinin seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybettiği 12'sininse hafif yaralandığı bildirildi.Van Valiliğinden konuya dair yapılan açıklama, şu ifadeler yer aldı:"3 Temmuz 2022 günü saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar Mahallesi'ne seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar Mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
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van, ateş açma, midibüs, kaçak göçmenler, van valiliği

Van Valiliği: Kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılmış, bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiştir

01:47 04.07.2022 (güncellendi: 01:51 04.07.2022)
© AAVan Valiliği
Van Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AA
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Van'ın Saray ilçesi kırsalında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yararlandı. Van Valiliği olayın kaçak göçmen taşıyan bir araçta gerçekleştiği ve 1 kişinin yaşamını yitirirken 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı.
Van'ın Saray ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada lastiklerine ateş açılarak durdurulan araçtaki 40 kaçak göçmenden birinin seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybettiği 12'sininse hafif yaralandığı bildirildi.
Van Valiliğinden konuya dair yapılan açıklama, şu ifadeler yer aldı:
"3 Temmuz 2022 günü saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar Mahallesi'ne seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar Mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir.
Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur.
Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır.
Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
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