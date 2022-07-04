https://tr.sputniknews.com/20220704/van-valiligi-kacak-gocmenleri-tasiyan-araca-ates-acilmis-bir-gocmen-maalesef-hayatini-kaybetmistir-1058266419.html

Van Valiliği: Kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılmış, bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiştir

Van Valiliği: Kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılmış, bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiştir

Van'ın Saray ilçesi kırsalında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T01:47+0300

2022-07-04T01:47+0300

2022-07-04T01:51+0300

van

ateş açma

midibüs

kaçak göçmenler

türkiye

van valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045003427_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ffe8620b4b4f188e01a12f5e3ddebce9.jpg

Van'ın Saray ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada lastiklerine ateş açılarak durdurulan araçtaki 40 kaçak göçmenden birinin seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybettiği 12'sininse hafif yaralandığı bildirildi.Van Valiliğinden konuya dair yapılan açıklama, şu ifadeler yer aldı:"3 Temmuz 2022 günü saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar Mahallesi'ne seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar Mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

van

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

van, ateş açma, midibüs, kaçak göçmenler, van valiliği