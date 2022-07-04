Vatan Partisi'nden 'NATO'dan çıkalım' kampanyası

"NATO'DAN ÇIKALIM" kampanyamız başladı!



Cephede NATO'nun çocuklarıyla,içerde NATO Gladyosu FETÖ'yle savaşıyoruz.

Türk Milleti NATO'ya isyan ediyor.



NATO vatan bütünlüğümüzü ve ekonomimizi hedef alıyor!



Vatan Partisi yurdun dört bir yanında sahaya çıkıyor. NATO'dan çıkacağız! pic.twitter.com/R5xm5YEYLD