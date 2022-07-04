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Vatan Partisi'nden 'NATO'dan çıkalım' kampanyası
Vatan Partisi'nden 'NATO'dan çıkalım' kampanyası
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi'nin başlattığı 'NATO'dan çıkalım' imza kampanyasını duyurdu. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T15:55+0300
2022-07-04T15:55+0300
politika
vatan partisi
özgür bursalı
nato
kampanya
türkiye
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Genel sekreter Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vatan Partisi'nin eylem planını ve imza kampanyasının adresini paylaştı.Üç önemli merkezde basın açıklaması yapacaklarını duyuran Bursalı, kampanyaya katılmak isteyen yurttaşların www.natodancikalim.com adresi üzerinden imza verebileceğini ifade etti.
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vatan partisi, özgür bursalı, nato, kampanya, türkiye

Vatan Partisi'nden 'NATO'dan çıkalım' kampanyası

15:55 04.07.2022
© Fotoğraf : vatanpartisi.org.trVatan Partisi
Vatan Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Fotoğraf : vatanpartisi.org.tr
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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi'nin başlattığı 'NATO'dan çıkalım' imza kampanyasını duyurdu.
Genel sekreter Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vatan Partisi'nin eylem planını ve imza kampanyasının adresini paylaştı.
Üç önemli merkezde basın açıklaması yapacaklarını duyuran Bursalı, kampanyaya katılmak isteyen yurttaşların www.natodancikalim.com adresi üzerinden imza verebileceğini ifade etti.
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